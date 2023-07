Ovo je deset pozitivnih vijesti koje ste čitali proteklog tjedna

Podijeli :

Izabrali smo deset pozitivnih vijesti koje su zanimale naše čitatelje ovog tjedna.

Hrvatske autoceste među najboljima u svijetu

Hrvatske autoceste među najboljima su u Europi ali i svijetu, objavio je Svjetski ekonomski forum, a prenose u petak Hrvatske autoceste.

U konkurenciji 141 države, Hrvatska s prosječnom ocjenom 5,6, zajedno s Danskom i Tajvanom, dijeli 12. mjesto na svjetskoj ljestvici globalno najboljih cestovnih infrastruktura, navodi se u priopćenju HAC-a.

U francuskom gradu će pomoću DNK testa identificirati vlasnike pasa koji ne čiste

Od ovog tjedna novi pravilnik nalaže vlasnicima pasa u centru grada izradu genetske putovnice za svoje četveronožne ljubimce.

Gomile ostavljene iza njih na kolniku mogu se zatim analizirati i identificirati krivca.

Nakon razdoblja odgode od tri mjeseca, svatko tko šeta psa bez genetske propusnice morat će platiti 38 eura, a platit će i kaznu od 122 eura ako ne ukloni pseći izmet.

U prometu prvi elektromotorni vlak HŽ-a za regionalni prijevoz

Prvi elektromotorni vlak za regionalni prijevoz, proizveden u Končaru u sklopu projekta “Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza (HŽPP) novim elektromotornim vlakovima” vrijednog 171 milijun eura pušten je u utorak u promet, na relaciji Zagreb – Sisak.

Na promocijskoj vožni istaknuto je da HŽPP tim projektom modernizira svoj vozni park 21 novim elektromotornim vlakom. Taj projekt sufinancira se iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” i to u visini od 85 posto.

HZMO će za oko 50 tisuća umirovljenika isplatiti jednokratnu novčanu pomoć

Malo manje od 50 tisuća umirovljenika kojima se, osim mirovine u Hrvatskoj, isplaćuje i ona iz inozemstva, dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 60 do 160 eura, radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, priopćio je u utorak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Poznati restoran priprema hranu za mačke i pse

Jednogodišnja kujica pasmine Border Collie sjedila je u kolicima i nosila kapu od kolačića, Hengheng je bila jedina za stolom i uživala je u pažljivo pripremljenoj hrani koja je u Klubu mačaka i pasa namijenjena samo za kućne ljubimce.

Znanstvenici otkrili što donosi istinsku sreću u životu

Istraživanje se može svesti na zaključak da kvalitetne veze čine ljude zdravima i sretnima te da su društvene veze ljudima doista dobre, ali ih samoća ubija. No, gorka je istina da ljudi teško shvaćaju što je za njih dobro i često misle da je to nešto poput destinacije nakon koje svi problemi prestaju.

Novi lijek za usporavanje Alzheimera predstavlja “prekretnicu”

Utvrđeno je da Donanemab usporava “kliničko opadanje” do 35 posto, što znači da ljudi s tom bolešću još uvijek mogu obavljati svakodnevne poslove uključujući kupnju, održavanje kućanstva, upravljanje financijama i uzimanje lijekova.

Pokrenuta proizvodnja u Petrokemiji

Nakon što je Petrokemija stajala punih 15 mjeseci, ovih dana iz kutinskih pogona dopire buka, proizvodnja je napokon pokrenuta. Iz Uprave su to potvrdili i službeno, navevši da je prošlog vikenda počela proizvodnja amonijaka, a postrojenja za proizvodnju finalnih proizvoda uree, KAN-a i AS gnojiva postupno će početi s radom do kraja mjeseca.

Objavljeni najnoviji podaci o sezoni

U Hrvatskoj je ove godine ostvareno više od devet milijuna dolazaka turista i više od 41 milijun noćenja, što je 12 posto više u dolascima i šest posto više u noćenjima u usporedbi s prošlom godinom, podaci su koje je u Zadru iznio direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić.

Pomorac i njegov pas preživjeli dva mjeseca na Pacifiku

Preživjeli su na sirovoj ribi i kišnici, a poslužilo ih je i vrijeme. Svejedno, liječnici su ostali zapanjeni Shaddockovim fizičkim stanjem, koje je bilo praktički besprijekorno. Osim umora i iscrpljenosti, što je logično. Nikakvih problema nije bilo ni s njegovom kujicom.

