Posao iz snova: Traže kritičara hotelske posluge i istraživača hotelskih ogrtača

Pravo je zadovoljstvo prijaviti se u hotel, obući plišani ogrtač i naručiti posluge. Sad je platforma za rezervaciju hotela objavila da "zapošljava" ljude koji će upravo to raditi.
Hotels.com predstavio je novi natječaj u kojem se ljudi mogu prijaviti za jedno od tri "posla": kritičar hotelske posluge, istraživač ogrtača ili ocjenjivač hotelske teretane.
Pobjednici natjecanja dobit će poklon karticu od 4300 eura za boravak u svom idealnom hotelu, a potom će ih zamoliti da se jave objavom na društvenim mrežama, ali i napišu detaljnu recenziju na web stranici, piše Euronews.
"Rezervacija hotela ne bi trebala biti komplicirana, kao ni naziv radnog mjesta. U Hotels.com-u volimo jednostavne stvari - čak je i naša maskota, Bellboy, pravo zvono. Dakle, kad kažemo 'Istraživač hotelskih ogrtača', ne treba vam opis posla jer je sve u nazivu", rekla je Melanie Fish, potpredsjednica za odnose s javnošću Hotels.com-a.
Za spomenuta radna mjesta, kojima ne treba opis, možete se prijaviti na web stranici Hotels.com.
Kandidati će morati odgovoriti na pitanje zašto bi bili savršeni za tu ulogu u 200 riječi ili manje, kao i naziv hotela koji bi željeli posjetiti kao dio "uloge".
Također ćete morati podijeliti svoje korisničke profile na društvenim mrežama, kao i koliko pratitelja imate. Natječaj je trenutno otvoren samo za stanovnike SAD-a, ali se nadamo da će u bliskoj budućnosti ovakve "poslove" nuditi i u Europi.
