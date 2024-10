Pet vrsta jesenske superhrane, uživajte u njoj dok možete

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Sezonska prehrana ima bezbroj prednosti: Bolje cijene, bolji okus i tekstura, a uzbuđenje oko proizvoda i svježih sastojaka može samo osigurati da jedete više stvarno dobrih stvari...

Nijanse koje vidite pri posjetu tržnici s dolaskom jeseni blijede, ali sezonska hrana i dalje je prepuna zdravih sastojaka u kojima možete uživati.

Stručnjaci se slažu da je sljedećih šest namirnica najbolja superhrana u kojoj možete uživati tijekom jeseni, piše Real Simple.

Bundeva

Najljepša jesenska tikva ujedno i među najboljom hranom koju možete izabrati u jesenskoj sezoni.

Bundeve su prepune antioksidansa koji jačaju imunološki sustav, pune su vitamina A i C koji su važni za borbu protiv infekcija koje napadaju organizam.

Sjemenke bundeve

Ako bundeve koristite samo kao ukras, i dalje možete uživati u nekim nutritivnim prednostima koje ovaj plod pruža. Meso bundeve nije jedino što pomaže vašem zdravlju kad je u pitanju popularna jesenska hrana.

Tu su i sjemenke bundeve. Pune su cinka – važnog minerala za liječenje i oporavak tijela. Također su dobar izvor željeza, kao i vlakana i omega-3 masnih kiselina koje omogućuju pravilan rad crijeva i srca.

Lako ih je ispeći, a odlične su i u kombinaciji s različitim začinima. Bilo da uživate u slanim, slatkim ili ljutim okusima, sjemenke bundeve odličan su izbor.

Jabuke

Jedna jabuka na dan izvor je zdravlja i u poznatoj poslovici.

I nutricionisti su veliki obožavatelji jabuka zbog nutritivnog sadržaja koje pruža ovo voće. Jedna jabuka sadrži oko pet grama vlakana, ali i vitamin C i kalij.

Možete ih kombinirati s različitim namirnicama, poput oraha ili jogurta, a možete uživati i u svježim jabukama tijekom cijele sezone.

Šipak

Nar je superhrana u kojoj je najbolje uživati upravo u jesenskoj sezoni.

Pun je prebiotičkih vlakana, polifenola i vitamina C. To ga čini savršenom hranom u sezoni prehlade i gripe – jača imunitet, a uz to daje i dašak boje svakom jelu.

Prokulice

Prukulice su zdrave, baš poput svojih rođaka – karfiola i brokule. Sadrže prirodni biljni spoj koji se zove sulforafan, koji štiti živce i ima antikancerogen učinak.

Također su pune vlakana i pomažu održati zdrave razine kolesterola u krvi, a štite i od razvoja raka debelog crijeva i dijabetesa tipa 2.

