Ulaznica - dva eura

Posjet poznatoj turističkoj atrakciji u Rimu više nije besplatan

Hina
02. velj. 2026. 13:47
Rim
Turisti od ponedjeljka više neće moći besplatno posjetiti slavnu rimsku fontanu Trevi, prenose talijanski mediji.

Ulaznica stoji dva eura i može se kupiti na internetu. Od plaćanja su izuzeti stanovnici Rima koji će morati pokazati osobnu iskaznicu.

Pristup fontani u središtu "Vječnog grada" moguć je od ponedjeljka do petka između 11,30 i 22 sata, a vikendom od 9 do 22 sata.

Ulaznice se uvode nakon jednogodišnjeg testnog razdoblja, od prosinca 2024. do prosinca 2025. u kojem je fontanu posjetilo više od deset milijuna ljudi, odnosno oko 30.000 dnevno s time da ih je nekim danima bilo najviše 70.000.

Gradske vlasti tom mjerom žele smanjiti gužve i posjetiteljima omogućiti potpuni doživljaj jednog od najpoznatijih gradskih spomenika koji će se sada bolje održavati prikupljenim novcem, pišu mediji.

Rim fontana di trevi

