Još jedna europska zemlja priprema zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina

Psihologinja Ana Asiain objašnjava da mozak djece mlađe od 16 godina "nije sposoban kontrolirati impulse" koji dolaze s društvenih mreža. Ona konstantno "lajkaju" sadržaj, imaju potrebu da ih vrednuje netko izvana i stalno se uspoređuju s drugima. Djeca tako postaju ovisna o društvenim mrežama.