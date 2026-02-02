Jeste li znali? Po boji dima iz ispušnog sustava mogu se predvidjeti mogući problemi

Ako je naglo nastupila bilo koja od navedenih nepravilnosti potrebno je zaustaviti vozilo i kontrolirati razinu motornog ulja, rashladne tekućine – ako nešto nedostaje to nam može biti brzi pokazatelj u čemu je doista problem. Također, ako su količine ulja i rashladne tekućine u normali, otvorena je mogućnost da se dim pojavio radi povećane potrošnje goriva pa je potrebno napraviti uzorak potrošnje goriva na prijeđenih 100-500 km. Ako je potrošnja povećana (za 1-2 l/100 km više) može nam biti jasnije iz kojeg izvora dolazi povećanje dima na ispušnoj cijevi. Prije primjene bilo koje od navedenih metoda ili nastavka vožnje preporuka je koristiti uputstva vozila ili kontaktirati servis s obzirom na to da boja dima na ispušnoj cijevi može pomoći servisu u analizi nastalog problema na daljinu te u procjeni treba li nastaviti vožnju ili odustati.