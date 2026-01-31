U kajganu obavezno dodajte jednu moćnu namirnicu: Topi masnoće i pokreće probavu

Špinat je prava nutritivna bomba koja može ubrzati vaš put prema mršavljenju, piše Krstarica. Bogat je vlaknima, zbog čega ćete se osjećati sitima dulje, što pomaže u sprječavanju prejedanja tijekom dana. Zahvaljujući visokom udjelu vlakana, vaša će probava raditi kao sat. No, to nije sve. Špinat sadrži i snažne antioksidanse koji smanjuju upale u organizmu, čime pomažu u sagorijevanju masti i smanjenju abdominalne masnoće, koja je najopasnija za zdravlje.