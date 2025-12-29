Mrak Taritaš: Pitanje je trenutka kad će Thompson pozvati na suprostavljanje Plenkoviću

"Imam osjećaj da se pjevač Thompson pretvorio u mesiju i da je svoju ulogu pjevača doživio mesijanskom. Odjedanput postaje vođa ljudi i gdje ih vodi, u propast? On poziva da se preuzme Hrvatska. Činjenica je da izbori u Zagrebu mogu biti redovni i izvanredni. Ono što bi od tog čovjeka bilo korektno i pošteno je neka osnuje stranku ili se priključi nekoj stranci. Ali, nisam sigurna da bi HDZ volio kad bi Thompson bio član ili dio njhove vlasti. Ima u HDZ-u previše onih kojima bi on zasmetao. Pitanje je trenutka kad će ljude pozvati na suprostavljanje Plenkoviću", kazala je pa nastavila: