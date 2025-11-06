poželjne destinacije
Ova napredna i bogata zemlja u Europi nudi 80.000 eura da se preselite kod njih
Od alpskih sela do sunčanih otoka, selidba u inozemstvo vruća je tema u svim zemljama svijeta. S porastom rada na daljinu, rastućim troškovima života kod kuće i željom za sporijim, mirnijim načinom života, selidba u drugu zemlju postala je vrlo održiva opcija, a neke zemlje sada nude poticaje koje je gotovo nemoguće ignorirati.
Na temelju Google pretraga
Novo istraživanje tvrtke 1st Move International otkrilo je najpoželjnije zemlje za preseljenje u 2025. godini, na temelju globalnih Google pretraga.
Kanada je drugu godinu zaredom na vrhu popisa, s 269.220 pretraga diljem svijeta od ljudi koji žele započeti novi život u njezinim golemim prostranstvima i dinamičnim gradovima.
Slijedi je Australija
Na drugom mjestu je Australija (207.900 pretraga), a slijede Irska (179.400), Novi Zeland, Japan, Portugal, Kostarika, Španjolska, Nizozemska i Tajland, koji zaokružuju prvih deset.
Zanimljivo je da nekoliko ovih zemalja aktivno potiče dolazak novih stanovnika kroz financijske poticaje i programe preseljenja.
Velikodušne isplate za preseljenje u Švicarsku
U Europi, Švicarska nudi velikodušne isplate obiteljima koje su spremne preseliti se u njezina alpska sela. U Albinenu, koji se nalazi u kantonu Valais, odrasli primaju 25.000 švicarskih franaka, a djeca 10.000 franaka ako se obvežu živjeti u selu najmanje deset godina. Podnositelji zahtjeva također moraju kupiti ili izgraditi nekretnine vrijedne najmanje 200.000 franaka.
There’s a beautiful town in Switzerland in the Alps called Albinen and they’re giving out 70k for people to move there And I have half a mind to take up that offer so I can live the rest of my years breathing in that fresh crisp alp air ugh pic.twitter.com/3OLMS0VBfX— Diva (@guavacubana) August 26, 2024
Irska, koja je treća u svijetu po broju upita za preseljenje (179.400 upita), primjenjuje sličan pristup kroz inicijativu "Naši živi otoci". Program ima za cilj povećati broj stanovnika na udaljenim otocima nudeći potpore do 84.000 eura za kupnju i obnovu davno napuštenih kuća.
Nekretnine se moraju koristiti kao primarno prebivalište ili za dugoročni najam, dok kratkoročni turistički najam nije dopušten. Inicijativa je usmjerena i na irske građane i na strance, s ciljem revitalizacije otočnih zajednica i privlačenja ljudi koji rade na daljinu i traže miran način života.
Najviše ljudi želi u Kanadu!
Španjolska, koja je na osmom mjestu sa 127.670 pretraživanja, također aktivno privlači nove stanovnike, posebno digitalne nomade i obitelji spremne nastaniti se u napuštenim selima. U regiji Extremadura, radnici na daljinu mogu dobiti potpore do 15.000 eura ako se obvežu ostati najmanje dvije godine. Grad Ponga nudi oko 2.971 eura za nove stanovnike, uz dodatne bonuse za novorođenčad, dok Rubia u Galiciji plaća obiteljima 150 eura mjesečno kako bi povećala broj učenika u lokalnim školama.
Kanada, najtraženija destinacija za preseljenje na svijetu, također ima svoje financijske pogodnosti. Program zadržavanja diplomanata u pokrajini Saskatchewan daje do 20.000 kanadskih dolara povrata školarine studentima koji se obvežu živjeti i raditi u tom području nakon diplome - posebno praktičan poticaj za mlade Britance koji razmišljaju o preseljenju.
Koja su još tražena odredišta?
Ostala tražena odredišta, poput Portugala (šesto mjesto, 170.030 pretraga), Kostarike (sedmo mjesto, 127.880), Nizozemske (deveto mjesto, 127.100) i Tajlanda (deseto mjesto, 126.960), nude različite razine praktičnosti ili pogodnosti životnog stila.
Na primjer, Kostarika je poznata po svojim ekološki prihvatljivim zajednicama i fokusu na zdrav način života, dok Portugal privlači imigrante kroz programe boravka i povoljne porezne uvjete, posebno atraktivne za umirovljenike i radnike na daljinu.
