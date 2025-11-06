Ova napredna i bogata zemlja u Europi nudi 80.000 eura da se preselite kod njih

Španjolska, koja je na osmom mjestu sa 127.670 pretraživanja, također aktivno privlači nove stanovnike, posebno digitalne nomade i obitelji spremne nastaniti se u napuštenim selima. U regiji Extremadura, radnici na daljinu mogu dobiti potpore do 15.000 eura ako se obvežu ostati najmanje dvije godine. Grad Ponga nudi oko 2.971 eura za nove stanovnike, uz dodatne bonuse za novorođenčad, dok Rubia u Galiciji plaća obiteljima 150 eura mjesečno kako bi povećala broj učenika u lokalnim školama.