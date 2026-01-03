Širi se smrtonosna gljivica: Za ove skupine je posebno opasna

Iako je ova tzv. superbakterijska gljivica poznata već neko vrijeme, novi pregled istraživanja koji su proveli znanstvenici iz Centra za otkrića i inovacije Hackensack Meridian (CDI) označio ju je kao rastuću opasnost. Razlog je sve veća virulentnost i sposobnost razvoja otpornosti na lijekove, piše Newsweek.