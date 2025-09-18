VIDEO / Keramičar objavio cijenu za kupaonicu: "Netko treba raditi pola godine za ovo!"

Cijene keramičarskih radova uvijek izazivaju burne reakcije, a najnoviji primjer dolazi iz Osijeka gdje je keramičar Saša pokazao svoju izvedbu "zahtjevne" kupaonice.
Naime, na Instagram profilu ‘Saša Keramičar‘, koji ima velik broj pratitelja zbog poučnih, ali i iskrenih snimki koje objavljuje o svom poslu, pojavio se novi video uradak koji prikazuje prekrasnu veliku kupaonicu cijelu obloženu pločicama.
Saša je prvo naveo da se radi o 50-ak četvornih metara keramičkih pločica, kao i što je to iziskivalo njegov poseban trud, poput geberit tipke od keramike i ‘gerung‘ reza u brojnim nišama te walk-in tuš. Na kraju je objavio kako je cijena njegovih ruku za takvu kupaonicu 5000 eura, prenosi Jutarnji.
Dok jedni, posebice njegovi kolege, tvrde da je cijena opravdana, drugi misle da je itekako pretjerana.
Jedan komentator ističe da ovakav posao ne bi radio za ispod osam tisuća eura, drugi pak tvrdi da se za sličan novac može napraviti puno više:
"Za 5 tisuća eura, dragi Saša, radi se kat od 100 kvadrata ugrubo, ti si ‘faca‘, druže. Pa gerunga mora biti, to je logično i to ulazi u posao! Sa mnom, Sale, ne bi pričao ni dvije sekunde, vjeruj. Svaka tebi čast, ali kod mene taj novac nikad ne bi dobio - 20 € po kvadratu i to ti je realna cijena."
Neki su se pak osvrnuli na realne probleme adaptacije u starim zgradama:
"Ja moram raditi adaptaciju kupaonice i toaleta u zgradi iz ‘58. Meni su najveća noćna mora instalacije i još sam sitničarka, svaka sitnica me smeta… Spremna sam platiti i 10+ tisuća eura da nakon adaptacije uđem u nju i kažem: ‘Fu, dobro je.‘"
Jedan komentar posebno je izazvao pažnju, jer se osvrnuo na to da cijena nije u skladu s realnim troškovima:
"2000 do 2500 € je maksimalna cijena ovog posla, a ostalo je Instagram tarifa. I s 2500 € maksimalno može 50 radnih sati potrošiti na ovaj posao - to je 50 €/h."
Bilo je i oštrijih komentara:
"Brate, digni to na 20.000 €! Netko treba raditi pola godine da zaradi ono što ti uzmeš za 20 dana", napisao je jedan komentator ispod videa, no bilo je i puno onih koji su zaključili: ‘Koliko para, toliko muzike‘ i da je kupaonica vrhunski napravljena.
Isto misli i Saša koji svoju cijenu nimalo ne skriva - pa tako u cjeniku navodi da za klasične kupaonice do 30 četvornih metara (bez gerunga) uzima po 2000 za ruke, dok za istu kvadraturu, ali zahtjevne kupaonice, uzima i po 3500 eura.
Inače, iza nadimka Saša Keramičar stoji Oleksandr Čeredničenko, rođeni Ukrajinac s osječkom adresom, koji je, otkako je 2023. stigao u Hrvatsku, osvojio društvene mreže - na Facebooku ima 36 tisuća pratitelja, 7500 na Instagramu i 12,8 tisuća na TikToku.
