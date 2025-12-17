ADAC upozorava: Ovo je najveći dodatni potrošač goriva zimi

Unsplash/Ilustracija

Zimsko je vrijeme i mnogi će na putovanja, obično prema austrijskim, talijanskim, francuskim… planinama na skijaški odmor. Automobil je napunjen, na krovu je kutija, a ako pada snijeg cijeli automobil može izgledati poput velikog kolača sa šlagom. Mnogo toga povećava potrošnju goriva, i utječe na financije, a sad je i Njemački autoklub (ADAC) odlučio tu temu dodatno pojasniti.

Podijeli

Oglas

Najveći krivac je krovna kutija, koju vozači nerijetko ostavljaju na vozilu i nakon zimskih putovanja. Ali činjenica je da može povećati potrošnju goriva za 11 posto već pri 80 km/h. Razlog je taj što povećava otpor zraka.

Koristite krovnu kutiju samo kada je to potrebno

Krovna kutija je najveći dodatni potrošač goriva zimi. Čak i pri brzini od 80 km/h, potrošnja goriva se povećava za oko 11 posto, a pri 130 km/h i do 0,2 litre po kilometru. Razlog je dodatni otpor zraka koji kutija uzrokuje. Korištenjem samo kada je apsolutno potrebno, možete uštedjeti mnogo goriva, prenosi Revija HAK.

Uštedite električnu energiju

Mnogi ljudi misle da je električna energija u automobilu besplatna, ali ona zapravo troši dodatno gorivo. Dodatna oprema poput grijanja sjedala, električnog stražnjeg stakla i grijanja upravljača troši više nego što mnogi misle. Brzim isključivanjem potrošača kada nisu potrebni, možete smanjiti potrošnju do 1 decilitra goriva po kilometru. Međutim, ne biste trebali štedjeti na električnim sustavima i uređajima kada su stvarno potrebni.

Uklonite nepotreban teret

Opterećivanje automobila također troši dodatno gorivo. Izbjegavajte vožnju s teškim stvarima u automobilu kada to nije potrebno. Za svakih 100 kg koje utovarite u automobil, automobil troši do 0,03 litre dodatnog goriva po kilometru.

Uklonite sav snijeg s automobila

Vožnja sa snijegom na automobilu nije samo opasna. Također smanjuje otpor zraka i troši dodatno gorivo. Uklanjanjem snijega možete smanjiti potrošnju goriva.

Izbjegavajte nepotreban rad u praznom hodu

Mnogi ljudi vjeruju da je automobil u boljem stanju ako ga se ostavi u praznom hodu dulje vrijeme, ali to baš i nije istina. Za četiri minute rada u praznom hodu vozilo zimi troši u prosjeku 0,1 litru goriva.