Nutricionisti upozoravaju: Izbjegavajte ove namirnice nakon 40. godine

„Konzumaciju bijele riže treba svesti na minimum. Nedostaju joj vlakna i nutrijenti, što dovodi do naglog porasta šećera u krvi. S vremenom to pridonosi inzulinskoj rezistenciji i upalama. Umjesto toga, pacijentima se savjetuje da biraju cjelovite žitarice koje osiguravaju vlakna i stabilniji odgovor šećera u krvi“, rekao je dr. Kubanič Takorbašev za SheFinds.