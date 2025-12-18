Cijeli život nosili smo pogrešno jaknu s krznom na kapuljači: "Ovo je jedini ispravan način"

Oglas

Nova.rs
18. pro. 2025. 07:26
Jakna s krznom
Pixabay/Ilustracija

Ako je vjerovati jednoj korisnici TikToka, kao i brojnim komentarima ispod njezina videa, moguće je da smo godinama izgledali pomalo smiješno dok smo se pokušavali ugrijati.

Zima je u punom jeku, slojevi odjeće posvuda su oko nas, što znači da su najdeblji kaputi ponovno izašli na ulice. Vjerojatno ste viđali kapute i jakne s krznenim kapuljačama, ako već i sami nemate jednu. Iako im je osnovna svrha zagrijati glavu, novi viralni video sugerira da taj odjevni komad ne koristimo u punom potencijalu zbog jednog, naizgled sitnog detalja.

Većina ljudi nosi kapuljaču tako da je krzno s vanjske strane, pa vas sama ideja da je to pogrešno može iznenaditi. U videu žena najprije pokazuje kako većina ljudi nosi kapuljaču, a zatim objašnjava zašto je to, prema njezinu mišljenju, pogrešno.

"Ljudi, nosite jakne s krznom pogrešno. Molim vas, prestanite ih nositi ovako“, poručila je, dodajući kako krzno nije tu da bude „modni detalj“, nego ima "funkcionalnu svrhu“.

Zatim preokreće kapuljaču tako da krzno bude s unutarnje strane i prekriva glavu, objašnjavajući: „Ovako se treba nositi. Krzno vam pokriva uši i blokira prodor zraka. Kada zakopčate kaput do kraja, zrak ne ulazi i ostajete puno, puno topliji.“

Ističe da način na koji većina ljudi nosi kapuljaču zapravo omogućuje hladnom zraku da izravno udara u lice, zbog čega vam je hladnije nego što bi moglo biti – gotovo kao da nosite običnu kapuljaču bez krzna, prenosi Nova.rs.

zima, žena, zimska jakna
Unsplash/Ilustracija

Video je potaknuo raspravu na društvenim mrežama, a neki su čak dijelili fotografije Eskima koji krzno nose s vanjske strane, kao zaštitu za oči i lice od jakog vjetra i snijega. Jedan korisnik naglasio je modni aspekt, napisavši: „U New Yorku sam, ne na Antarktici, ipak treba i dobro izgledati“, dok je drugi pitao: „Čekaj… zar smo svi ovo cijelo vrijeme radili pogrešno?“

Treći je primijetio: „Izgleda da su i naši preci to radili pogrešno, ako je to poanta“, dok je netko drugi objasnio: „Ne, krzno služi da razbije vjetar prije nego što udari u lice.“

Jedan gledatelj dodao je: „Ovako sam nosio kapuljaču još kao dijete i nastavio jer stvarno funkcionira. Nevjerojatno mi je da toliko ljudi nije znalo za ovu mogućnost.“

Na kraju, kao i kod svih modnih izbora, sve se svodi na osobnu odluku. Bit će vam toplije ako krzno okrenete prema unutra, ali ako vam je važniji elegantan izgled s krznom izvana, slobodno nastavite tako – samo pripazite da se ne smrznete.

