Cijeli život nosili smo pogrešno jaknu s krznom na kapuljači: "Ovo je jedini ispravan način"

Ako je vjerovati jednoj korisnici TikToka, kao i brojnim komentarima ispod njezina videa, moguće je da smo godinama izgledali pomalo smiješno dok smo se pokušavali ugrijati.
Oglas
Zima je u punom jeku, slojevi odjeće posvuda su oko nas, što znači da su najdeblji kaputi ponovno izašli na ulice. Vjerojatno ste viđali kapute i jakne s krznenim kapuljačama, ako već i sami nemate jednu. Iako im je osnovna svrha zagrijati glavu, novi viralni video sugerira da taj odjevni komad ne koristimo u punom potencijalu zbog jednog, naizgled sitnog detalja.
Većina ljudi nosi kapuljaču tako da je krzno s vanjske strane, pa vas sama ideja da je to pogrešno može iznenaditi. U videu žena najprije pokazuje kako većina ljudi nosi kapuljaču, a zatim objašnjava zašto je to, prema njezinu mišljenju, pogrešno.
"Ljudi, nosite jakne s krznom pogrešno. Molim vas, prestanite ih nositi ovako“, poručila je, dodajući kako krzno nije tu da bude „modni detalj“, nego ima "funkcionalnu svrhu“.
Woman is going viral after claiming that people have been wearing fur hoods incorrectly by not folding them inward— Daily Loud (@DailyLoud) December 16, 2025
pic.twitter.com/kSoydgjiMN
Zatim preokreće kapuljaču tako da krzno bude s unutarnje strane i prekriva glavu, objašnjavajući: „Ovako se treba nositi. Krzno vam pokriva uši i blokira prodor zraka. Kada zakopčate kaput do kraja, zrak ne ulazi i ostajete puno, puno topliji.“
Ističe da način na koji većina ljudi nosi kapuljaču zapravo omogućuje hladnom zraku da izravno udara u lice, zbog čega vam je hladnije nego što bi moglo biti – gotovo kao da nosite običnu kapuljaču bez krzna, prenosi Nova.rs.
Video je potaknuo raspravu na društvenim mrežama, a neki su čak dijelili fotografije Eskima koji krzno nose s vanjske strane, kao zaštitu za oči i lice od jakog vjetra i snijega. Jedan korisnik naglasio je modni aspekt, napisavši: „U New Yorku sam, ne na Antarktici, ipak treba i dobro izgledati“, dok je drugi pitao: „Čekaj… zar smo svi ovo cijelo vrijeme radili pogrešno?“
Treći je primijetio: „Izgleda da su i naši preci to radili pogrešno, ako je to poanta“, dok je netko drugi objasnio: „Ne, krzno služi da razbije vjetar prije nego što udari u lice.“
Jedan gledatelj dodao je: „Ovako sam nosio kapuljaču još kao dijete i nastavio jer stvarno funkcionira. Nevjerojatno mi je da toliko ljudi nije znalo za ovu mogućnost.“
Na kraju, kao i kod svih modnih izbora, sve se svodi na osobnu odluku. Bit će vam toplije ako krzno okrenete prema unutra, ali ako vam je važniji elegantan izgled s krznom izvana, slobodno nastavite tako – samo pripazite da se ne smrznete.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas