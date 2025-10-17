STOLJEĆIMA STARO
Staro proročanstvo upozorava da će se pojaviti čovjek s crvenom kapom: "On je taj koji će promijeniti svijet"
Prema proročanstvu drevnog plemena, približavamo se "kraju četvrtog svijeta“, što bi, kako se vjeruje, moglo donijeti nevolje čovječanstvu.
Navodno su se proročanstva plemena Hopi, starosjedilaca koji uglavnom žive u rezervatu Hopi na sjeveroistoku Arizone, počela objavljivati sredinom 20. stoljeća. Duhovni starješina Thomas Banyacya 1992. godine čak je prenio jedno od proročanstava Ujedinjenim narodima – ono koje govori o tajanstvenoj figuri poznatoj kao "Pravi Bijeli Brat“, koja se prepoznaje po crvenoj kapi, piše nova.rs.
On je tada upozorio da će doći era u kojoj će čovječanstvo doživjeti ogroman tehnološki napredak praćen nemirima, i da će se u tom razdoblju pojaviti simbolična "crvena kapa“ koja će promijeniti svijet kakav poznajemo.
Banyacya je rekao: "Rečeno nam je da će se pojaviti tri pomoćnika koje je Veliki Duh poslao da pomognu narodu Hopi donijeti mir na Zemlju. Zato smo sve ove godine čekali.“
Ovo je proročanstvo ponovno privuklo pažnju javnosti nakon što su ga nedavno komentirali voditelji podcasta SundayCool. Jedan od njih, Josh Hooper, pročitao je dio proročanstva:
"Poznato je da će naš Pravi Bijeli Brat, kada dođe, biti sveznajući i nosit će crvenu kapu ili crveni ogrtač.“
Kad čujete "crvena kapa“, mnogima prvo na pamet padne američki predsjednik Donald Trump.
"On će biti velik po broju pristaša i neće pripadati nijednoj religiji osim svojoj vlastitoj.“
Dodali su i da se u proročanstvu spominju dva mudra čovjeka i moćna pomoćnika, koje su povezali s J. D. Vanceom i Elonom Muskom.
Prema hopijskim proročanstvima, svijet prolazi kroz četiri ciklusa (svijeta), a čovječanstvo se sada nalazi u četvrtom i posljednjem, koji donosi tzv. Veliko čišćenje, izazvano ljudskom pohlepom, korupcijom i nebrigom prema prirodi.
Ipak, govori se i o Petom svijetu – svijetu mira – koji će nastupiti ako čovječanstvo izabere pravi put. U četvrtoj fazi, međutim, trebala bi se pojaviti figura s crvenom kapom, koja će imati ulogu da utječe na ljudske odluke i vodi ih prema Petom svijetu, svijetu ravnoteže i sklada.
Prema vjerovanju, ako se proročanstvo ispuni, Zemlja će se vratiti u svoje prirodno stanje, a trajni mir postat će stvarnost.
U proročanstvu piše: „Oni koji budu spašeni, sve će dijeliti ravnopravno, priznat će Velikog Duha i govorit će jednim jezikom.“
Međutim, Banyacya i drugi starješine plemena Hopi naglasili su da se ova proročanstva ne odnose na konkretne ljude današnjice, već da služe kao duhovno vodstvo i upozorenje čovječanstvu.
