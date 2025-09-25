Koliko ste se puta zapitali jesu li osnovne namirnice u Njemačkoj jeftinije nego kod nas? Jedna tiktokerica odlučila je na to dati konkretan odgovor – kamerom je zabilježila svoj obilazak Aldija i podijelila ga s milijunima pratitelja. U samo jednom danu video je premašio dva milijuna pregleda i pokrenuo lavinu komentara diljem svijeta.
Na početku snimke najavila je da će pokazati cijene hrane i proizvoda u Njemačkoj, a prva na redu bila su mandarine – kilogram na akciji 2,25 eura. Zatim je pokazala jaja (12 komada za 2,39 eura), popularni Babybel sir po cijeni od 2,79 eura (23,25 eura po kilogramu), zobeno mlijeko od 0,90 litara za 0,90 eura te pakiranje salame od 80 g za 1,99 eura, prenosi nova.rs.
Ponuda kruha uključivala je i Vital & Fit integralni kruh sa sjemenkama (500 g) za 1,19 eura, dok je među skupljim namirnicama izdvojila filet lososa od 180 g koji stoji 3,99 eura (22,17 eura po kilogramu). Na odjeljku sa smrznutom hranom snimila je pakiranje s tri smrznute pizze (3×350 g) za 3,99 eura.
Među vinima pozornost joj je privukla boca Vina del Asador Gran Seleccion od 2,49 eura, a zatim se vratila na svježe voće i povrće: kilogram krušaka prodaje se za 1,49 eura, krastavac za 0,69 eura, a jagode 2,89 eura (7,23 eura po kilogramu). Na odjelu s mesom izdvojila je miješano mljeveno meso (800 g) za 6,99 eura.
Toaletni papir, hrana za mačke, slatkiši...
Nije zaboravila ni kućne potrepštine – troslojni toaletni papir (10 rola) prodaje se za 2,69 eura, a kuhinjski ubrusi (4 role) za 2,75 eura. „Ne mogu vjerovati koliko je toaletni papir skuplji u Americi nego ovdje“, dodala je kroz smijeh.
U košari su se našli i manji proizvodi: hrana za mačke (100 g) za 0,30 eura, Riesen Werther’s slatkiši po cijeni od 1,79 eura, kao i čips od paprike koji je na akciji 1,19 eura (umjesto 1,99). Na polici s uljima pokazala je grčko maslinovo ulje od pola litre za 5,99 eura.
„Cijene su ovdje lude, sve je tako povoljno!“, zaključila je u jednom trenutku. Snimila je i još nekoliko proizvoda – gouda sir (250 g za 1,95 eura), grčki jogurt u kantici od 1 kg za 2,29 eura, paket od 85 pelena na akciji za 5,39 eura, tekući sapun za ruke (1,3 l) za 0,65 eura i pastu za zube za isti iznos.
Na kraju je pozvala pratitelje da u komentarima napišu svoje mišljenje – jesu li cijene skupe ili jeftine. Odgovori nisu izostali. „Jeftinije nego u Hrvatskoj, gdje je plaća oko 1000 eura mjesečno“, napisao je jedan korisnik, a komentar je ubrzo skupio više od 500 lajkova.
Rasprava se brzo proširila i na druge zemlje – „Kao da kupuješ u 90-ima“, „Selim se u Njemačku, pozdrav iz Finske“, „Nemoj nikako u Australiju, šokirat ćeš se“, „Izgleda da ću ubuduće letjeti u Njemačku samo po namirnice“ – glasili su neki od komentara.
