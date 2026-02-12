Tražite posao? Ako u oglasu vidite ovih pet detalja, tvrtka vjerojatno skriva velike probleme

Pexels / ilustracija

Strukturni problemi, nerealna očekivanja ili čak toksična kultura tvrtke: sve se to može zamijetiti već u samom oglasu za posao. Stephan Megow iz agencije za zapošljavanje Robert Half upozorava na što točno trebate obratiti pozornost.

Nedostatak ili nejasni podaci o plaći

Ako u oglasu nema konkretnih informacija o primanjima, to može ukazivati na manjak transparentnosti. Također, neodređene formulacije bez jasno definiranih okvira smatraju se mogućim znakom upozorenja.

"Mutan" opis posla

Budite oprezni ako ostane nejasno koje zadatke zapravo trebate obavljati. Ako nedostaje jasan opis obveza, postoji rizik da ćete kasnije morati preuzeti poslove koji prvobitno nisu bili planirani.

Izjave poput "Kod nas svi rade sve"

Ovakve formulacije mogu ukazivati na potpuni nedostatak strukture u tvrtki. Nejasno definirane nadležnosti često postaju izvor stalnog stresa za zaposlenike.

Često ponavljanje istog oglasa

Ako se ista pozicija objavljuje više puta godišnje (npr. tri ili više puta), to je znak za uzbunu. To može značiti da su očekivanja na tom radnom mjestu gotovo neostvariva ili da je fluktuacija radnika ogromna, piše Fenix Magazin.

Nedostatak kontakt osobe

Ako oglas ne sadrži konkretnu osobu za kontakt ili mogućnost povratne informacije, to je loš znak. U praksi se često događa da se tvrtke uopće ne javljaju na prijave – fenomen poznat kao “ghosting”.

Obratite pažnju i na sam razgovor

Ako je proces prijave neorganiziran, ako ispitivači kasne na termin ili tek tijekom razgovora prvi put čitaju vaš životopis, to ukazuje na nedostatak procesa i manjak poštovanja prema kandidatima.

Savjet: Provjerite portale za ocjenjivanje poslodavaca (poput Kunuuna) i web stranicu tvrtke. Potražite neovisna priznanja i certifikate koji mogu potvrditi nudi li tvrtka doista dobre radne uvjete.