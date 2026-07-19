Kao iz fantastičnih priča
Objavljen popis najbajkovitijih europskih destinacija za 2026. Jedna je blizu Hrvatske
Nova lista najbajkovitijih europskih destinacija za 2026. godinu donosi spoj slavnih znamenitosti i manje poznatih lokacija koje izgledaju kao prizori iz fantastičnih priča.
Od dvoraca smještenih na brežuljcima iznad šuma do srednjovjekovnih mjesta obasjanih blagdanskim svjetlima, neke europske destinacije doista ostavljaju dojam da su izašle iz bajke.
No, za razliku od filmskih scenografija, riječ je o stvarnim mjestima u kojima ljudi i danas žive i rade, okruženi stoljetnim ulicama i prirodnim krajolicima.
Putnička platforma European Best Destinations objavila je popis bajkovitih europskih destinacija za 2026. godinu, koji je sastavljen na temelju procjena stručnjaka i glasova putnika iz cijelog svijeta, prenosi Euronews.
U izbor je u početku bilo uključeno više od 4200 lokacija diljem Europe, a zatim je broj sužen na 68 destinacija prema kriterijima poput povijesne vrijednosti, atmosfere, originalnosti, kulture i ukupnog doživljaja posjetitelja.
Nakon toga putnici su odabrali svoja tri favorita, čime je formiran konačni poredak. Na popisu su se tako našle i dobro poznate znamenitosti i manje razvikana odredišta, a među 12 novih lokacija koje su ove godine ušle u uži izbor prvi su se put našli Riga u Latviji i Craiova u Rumunjskoj.
Od prepoznatljivih europskih lokacija do manje poznatih dragulja, ovo su destinacije koje će, prema ovoj ljestvici, privlačiti posebnu pozornost putnika tijekom 2026. godine.
Dvorac Eltz, Njemačka
Skriven među šumovitim brežuljcima zapadne Njemačke, dvorac Eltz je, kako navodi European Best Destinations, "fantastičan", a svojim izgledom uistinu podsjeća na prizor iz dječje slikovnice.
Smješten iznad doline Moselle, ovaj srednjovjekovni dvorac već više od 850 godina pripada istoj obitelji. Posebno je zanimljivo što, unatoč burnoj europskoj povijesti, nikada nije bio razoren u ratu.
Posjetitelje najprije osvajaju njegove bajkovite kule i tornjići, dok unutrašnjost skriva raskošno uređene prostorije, zbirke oklopa, stoljetne tapiserije i srebrninu koji pružaju uvid u život jednog od najočuvanijih europskih dvoraca.
Mont-Saint-Michel, Francuska
Mont-Saint-Michel, koji se uzdiže iz plimnih ravnica uz obalu Normandije, ubraja se među najupečatljivije francuske znamenitosti. Na otoku, koji je pod zaštitom UNESCO-a, dominira benediktinska opatija koja stoljećima privlači posjetitelje.
Šetnja uskim srednjovjekovnim ulicama vodi do opatije na vrhu, odakle se može promatrati kako plima mijenja izgled okolnog krajolika.
Najposebniji doživljaj pruža rano jutro ili večernji sati, kada većina izletnika napusti otok, a mjesto poprimi mirniju atmosferu.
Tossa de Mar, Španjolska
Tossa de Mar pokazuje drukčije lice Costa Brave. Dok je ostatak obale poznat po živahnim turističkim odredištima, ovo nekadašnje ribarsko mjesto ističe se izvrsno očuvanim srednjovjekovnim zidinama Vila Vella koje se uzdižu iznad pješčane plaže i Sredozemnog mora.
Vrijedi prošetati njegovim kamenim ulicama, a zatim se popeti do nekadašnjih stražarnica s kojih se pruža pogled na more.
Nije teško razumjeti zašto je umjetnik Marc Chagall grad nazvao "Plavim rajem" te zašto i danas privlači brojne umjetnike.
Mračne živice (The Dark Hedges), Sjeverna Irska
Mračne živice jedna su od najfotografiranijih atrakcija Sjeverne Irske. Riječ je o aleji bukvi zasađenih u 18. stoljeću kako bi uokvirile prilaz georgijanskom imanju.
Ljubitelji serije "Igra prijestolja" prepoznat će ovu lokaciju kao Kraljevsku cestu, no dojmljiva je i onima koji nikada nisu gledali seriju.
Preporučuje se dolazak u ranim jutarnjim satima kako bi se doživio osebujan drvored prije dolaska većeg broja posjetitelja, a potom se može nastaviti istraživanje obale Causeway i obližnjih znamenitosti poput Giant's Causewaya i dvorca Dunluce.
Riga, Latvija
Riga možda nema klasičan bajkoviti izgled kakav imaju neke druge europske prijestolnice, no upravo joj to daje poseban šarm. Glavni grad Latvije spaja srednjovjekovne ulice i crkvene tornjeve s jednom od najvrjednijih svjetskih zbirki secesijske arhitekture.
Obilazak je najbolje započeti u Starom gradu, gdje se među popločanim ulicama nalaze šarene cehovske kuće i prepoznatljiva Kuća Crnih glava, a zatim se popeti na toranj crkve svetog Petra s kojeg se pruža pogled na gradske krovove i rijeku Daugavu.
U večernjim satima povijesna jezgra dobiva sasvim drukčiji ugođaj zahvaljujući diskretno osvijetljenim ulicama koje su idealne za šetnju.
Popis najbajkovitijih europskih destinacija:
- Dvorac Eltz, Njemačka
- Mont-Saint-Michel, Francuska
- Tossa de Mar, Španjolska
- Mračne živice, Sjeverna Irska
- Riga, Latvija
- Dvorac Neuschwanstein, Njemačka
- Rothenburg ob der Tauber, Njemačka
- Bled, Slovenija
- Riquewihr, Francuska
- Craiova, Rumunjska
- Ušće Orcusa, vrtovi Bomarzo, Italija
- Selo Popeye, Mellieħa, Malta
- Prag, Češka
- Kaysersberg, Francuska
- Dvorac Alcázar, Segovia, Španjolska
- Isola Bella, Tropea, Italija
- Sintra, Portugal
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