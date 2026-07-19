Objavljen popis najbajkovitijih europskih destinacija za 2026. Jedna je blizu Hrvatske

Nakon toga putnici su odabrali svoja tri favorita, čime je formiran konačni poredak. Na popisu su se tako našle i dobro poznate znamenitosti i manje razvikana odredišta, a među 12 novih lokacija koje su ove godine ušle u uži izbor prvi su se put našli Riga u Latviji i Craiova u Rumunjskoj.