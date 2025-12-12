Oglas

Uvodi se carina

Naručujete s Temua, Sheina...? EU donio odluku koja će pogoditi i brojne Hrvate!

Nikola Radišić , Hina
12. pro. 2025. 14:40
Nova carina odnosit će se uglavnom na pošiljke koje se prijavljuju kroz sustav Import One-Stop Shop (IOSS), koji trenutačno obuhvaća 93% uvoza u okviru e-trgovine.

Vijeće Europske unije postiglo je dogovor o uvođenju fiksne carine na male pakete u vrijednosti do 150 eura koji pristižu iz trećih zemalja, a nova mjera počet će se primjenjivati od 1. srpnja 2026. godine.

Carina će iznositi tri eura po pošiljci i primjenjivat će se ponajprije na robu kupljenu putem elektroničke trgovine. Ova odluka predstavlja privremeno rješenje do potpune reforme carinskog sustava EU, koja je planirana do 2028. godine.

Cilj mjere je odgovoriti na nagli porast broja malih pošiljki koje ulaze u EU bez carinskih davanja, što je, prema procjenama europskih institucija, dovelo do nepoštene konkurencije, povećanog broja prijevara te problema povezanih sa sigurnošću proizvoda i zaštitom okoliša.

Nova carina odnosit će se uglavnom na pošiljke koje se prijavljuju kroz sustav Import One-Stop Shop (IOSS), koji trenutačno obuhvaća 93 % uvoza u okviru e-trgovine.

Prema podacima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, u Europu svaki dan uđe 12 milijuna malih paketa s odjećom, kozmetikom i igračkama naručenih iz Kine preko online trgovina Shein i Temu.

Dužnosnici kažu da prag od 150 eura dovodi u nepovoljan položaj europske trgovce i predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost. 

Kineskim online trgovinama zamjera se nepoštivanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda kakvi postoje u EU.

Shein i Temu prodaju putem svoje aplikacije robu proizvođača čiji su troškovi niži, među ostalim i zbog toga što ne moraju provoditi testiranja kakva provode proizvođači u EU-u, niti reciklirati vraćenu robu što je slučaj u Europi.

Te online trgovine sve su popularnije i u Hrvatskoj gdje su stanovnici suočeni s poskupljenjima hrane, energenata, stanarina i odjeće.

Privremeni dogovor o uvođenju carine od tri eura ostaje na snazi dok se ne ukine propis kojim se od carina oslobađaju takvi paketi.

carine e-trgovine europska unija online shopping shein temu

