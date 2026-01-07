10 savjeta kako voziti po snijegu i ledu

Snijeg i led su u ovom trenutku glavni čimbenici koji dovode do opasnih situacija u vožnji, pa je svaki stručan savjet vozačima kako se ponašati na cesti od velike pomoći.
Čak i ako vam je to mrsko, prije nego što krenete, potpuno očistite svoj automobil od leda i snijega. To je obavezno i samo oni s vozači s dobrom vidljivošću mogu brzo reagirati.
Nadalje, vozila iza vas ne smiju biti ugrožena padajućim snijegom ili ledom s vašeg neočišćenog vozila. Strugač za led i četka za snijeg sada bi trebale biti u svakom vozilu.
10 savjeta za zimsku vožnju
- Iako je obveza da 15. studenog imate odgovarajuću zimsku opremu, montirajte zimske ili cjelogodišnje gume posebno kada vozite u zimskim uvjetima na cesti. Za sigurnu vožnju, ove gume trebaju imati minimalnu dubinu profila od 4 mm.
- Prilagodite brzinu i održavajte siguran razmak od vozila ispred vas.
- Vožnja pri niskim okretajima motora u visokom stupnju prijenosa olakšava kretanje po skliskim cestama – gume stvaraju bolje prianjanje. Stoga, na primjer, u automobilu s ručnim mjenjačem može pomoći kretanje u drugom stupnju prijenosa na izuzetno skliskim površinama.
- Povremeno napravite kratki test kočenja na otvorenom dijelu ceste kada nema opasnosti za druge. To će vam dati osjećaj za uvjete na cesti i put kočenja na skliskim površinama. Može biti i do pet puta duži nego na suhom asfaltu!
- Izbjegavajte trzave pokrete upravljačem. Ako vozilo počne proklizavati na ravnom dijelu ceste, isključite spojku, zakočite i brzo, ali glatko upravljajte u željenom smjeru. ESP pomaže u stabilizaciji automobila. Ako vozilo prestane reagirati, pomoći će samo naglo kočenje.
- U modernim automobilima, bilo s automatskim ili ručnim mjenjačem, elektronika obično pruža određenu kontrolu proklizavanja. Međutim, i dalje biste trebali vrlo pažljivo ubrzavati prilikom kretanja na skliskim površinama. Automobili s automatskim mjenjačem ne bi se trebali voziti u sportskom načinu rada u zimskim uvjetima. To dovodi, na primjer, do viših okretaja, što nije korisno na skliskim površinama.
- Ako automobil počne proklizavati u zavoju, nemojte pokušavati nikakve nagle manevre, već čvrsto i kontinuirano kočite. Pokušajte držati ruku opuštenom na volanu i vršite samo lagane korekcije. Smanjenje brzine od samo nekoliko km/h obično je dovoljno da ponovno preuzmete kontrolu nad automobilom
- Budite oprezni kada temperature osciliraju oko nule. Površina ceste može se stalno mijenjati.
- Ako je cesta prekrivena ledom, na primjer nakon ledene kiše, preostaje samo jedno: napustiti automobil i pričekati održavanje ceste. Prianjanje između guma i ceste je nula.
- Ako su lanci za snijeg obavezni, trebali biste znati kako ih postaviti, stoga je najbolje unaprijed uvježbati. Pripadaju pogonskim kotačima (za vozila s pogonom na sva četiri kotača pogledajte upute proizvođača). Najveća dopuštena brzina s lancima za snijeg je 50 km/h.
