upute njemačkog ADAC-a

10 savjeta kako voziti po snijegu i ledu

N1 Info
07. sij. 2026. 12:09
07.01.2026., Zagreb
Neva Zganec/PIXSELL

Snijeg i led su u ovom trenutku glavni čimbenici koji dovode do opasnih situacija u vožnji, pa je svaki stručan savjet vozačima kako se ponašati na cesti od velike pomoći.

Čak i ako vam je to mrsko, prije nego što krenete, potpuno očistite svoj automobil od leda i snijega. To je obavezno i ​​samo oni s vozači s dobrom vidljivošću mogu brzo reagirati.

Nadalje, vozila iza vas ne smiju biti ugrožena padajućim snijegom ili ledom s vašeg neočišćenog vozila. Strugač za led i četka za snijeg sada bi trebale biti u svakom vozilu.

Najveći njemački auto klub ADAC donosi deset savjeta kako se ponašati u ovim otežanim uvjetima na cesti, prenosi tportal.

10 savjeta za zimsku vožnju

  • Iako je obveza da 15. studenog imate odgovarajuću zimsku opremu, montirajte zimske ili cjelogodišnje gume posebno kada vozite u zimskim uvjetima na cesti. Za sigurnu vožnju, ove gume trebaju imati minimalnu dubinu profila od 4 mm.
  • Prilagodite brzinu i održavajte siguran razmak od vozila ispred vas.
  • Vožnja pri niskim okretajima motora u visokom stupnju prijenosa olakšava kretanje po skliskim cestama – gume stvaraju bolje prianjanje. Stoga, na primjer, u automobilu s ručnim mjenjačem može pomoći kretanje u drugom stupnju prijenosa na izuzetno skliskim površinama.
  • Povremeno napravite kratki test kočenja na otvorenom dijelu ceste kada nema opasnosti za druge. To će vam dati osjećaj za uvjete na cesti i put kočenja na skliskim površinama. Može biti i do pet puta duži nego na suhom asfaltu!
  • Izbjegavajte trzave pokrete upravljačem. Ako vozilo počne proklizavati na ravnom dijelu ceste, isključite spojku, zakočite i brzo, ali glatko upravljajte u željenom smjeru. ESP pomaže u stabilizaciji automobila. Ako vozilo prestane reagirati, pomoći će samo naglo kočenje.
  • U modernim automobilima, bilo s automatskim ili ručnim mjenjačem, elektronika obično pruža određenu kontrolu proklizavanja. Međutim, i dalje biste trebali vrlo pažljivo ubrzavati prilikom kretanja na skliskim površinama. Automobili s automatskim mjenjačem ne bi se trebali voziti u sportskom načinu rada u zimskim uvjetima. To dovodi, na primjer, do viših okretaja, što nije korisno na skliskim površinama.
  • Ako automobil počne proklizavati u zavoju, nemojte pokušavati nikakve nagle manevre, već čvrsto i kontinuirano kočite. Pokušajte držati ruku opuštenom na volanu i vršite samo lagane korekcije. Smanjenje brzine od samo nekoliko km/h obično je dovoljno da ponovno preuzmete kontrolu nad automobilom
  • Budite oprezni kada temperature osciliraju oko nule. Površina ceste može se stalno mijenjati.
  • Ako je cesta prekrivena ledom, na primjer nakon ledene kiše, preostaje samo jedno: napustiti automobil i pričekati održavanje ceste. Prianjanje između guma i ceste je nula.
  • Ako su lanci za snijeg obavezni, trebali biste znati kako ih postaviti, stoga je najbolje unaprijed uvježbati. Pripadaju pogonskim kotačima (za vozila s pogonom na sva četiri kotača pogledajte upute proizvođača). Najveća dopuštena brzina s lancima za snijeg je 50 km/h.
