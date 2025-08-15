Koliko treba štedjeti za starost? 200 eura mjesečno može vam donijeti do 144.000 eura

Životni vijek raste, razina mirovina prijeti padom: Tko u starosti želi zadržati svoj uobičajeni životni standard, često ne može izbjeći privatnu mirovinsku štednju. No, koliki postotak neto plaće bi zaposlenici zapravo trebali odvajati za mirovinu?
Oglas
Pravilo 80 posto: Toliko novca treba štedjeti za starost
Prema pravilu koje navodi Sparkasse, umirovljenicima je potrebno oko 80 % njihove posljednje neto plaće kako bi zadržali uobičajeni životni standard u starosti. Problem je što će razina mirovina do 2031. godine iznositi samo 48 % prosječne plaće, piše Fenix.
Godine 2023. prosječna zakonska mirovina u Njemačkoj iznosila je samo oko 1.100 eura mjesečno. Kod neto plaće od 2.000 eura, prema pravilu od 80 %, zaposleniku bi bilo potrebno 1.600 eura mjesečno – što znači mirovinski jaz od gotovo 500 eura.
Mirovinski sustav u Njemačkoj počiva na tri stupa:
- Zakonsko mirovinsko osiguranje: Temelj sustava, ali najčešće nedovoljno.
- Poslovna mirovina: Dodatne mirovinske naknade od poslodavca, često s poreznim pogodnostima.
- Privatna štednja: Riester mirovina, Rürup mirovina ili privatna mirovinska osiguranja.
Štednja za starost: Financijski stručnjaci preporučuju 10 do 15 posto neto plaće
Allianz savjetuje jasnu strategiju štednje: „Kao pravilo za privatnu mirovinsku štednju vrijedi da mjesečno ili godišnje štedite 10 do 15 % svog neto dohotka za mirovinu.“ Što je mirovina bliže, to bi trebalo biti više već ušteđenog kapitala.
Primjer za 2.000 eura neto plaće:
Potreban prihod u starosti: 1.600 € (80 %)
Zakonska mirovina (prosjek): oko 1.100 €
Mirovinski jaz: 500 € mjesečno
Kako bi se taj jaz zatvorio, zaposlenici bi trebali mjesečno privatno štedjeti između 200 i 300 € (10–15 % od 2.000 €). Tijekom 40 godina rada tako bi se uštedjelo između 96.000 i 144.000 € – bez kamata, prinosa ili inflacije.
Ako bi zaposlenik živio do 80. godine, mogao bi iz te ušteđevine nadopuniti mirovinu do 80 % svoje posljednje neto plaće. Oni koji žele umjesto štednje na tekućem računu barem djelomično ulagati u ETF štedni plan, mogu dodatno računati na prinos i složenu kamatu. U tom bi slučaju isti mjesečni iznos mogao biti dovoljan za potpuno zatvaranje mirovinskog jaza.
Izračun mirovinskog jaza: Online provjera donosi jasnoću
Svi koji žele znati koliki je njihov osobni mirovinski jaz, mogu na stranici www.rentenuebersicht.de dobiti aktualni pregled. Portal pokazuje prognozu očekivane mirovine iz sva tri stupa i računa koliko će nedostajati do posljednje neto plaće prije umirovljenja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas