Njemački ugostitelji sve dublje tonu u krizu: Najteže pogođeni restorani

Njemački građani, međutim, ne bi trebali očekivati da će smanjenje poreza sniziti cijene, mišljenja su sindikalisti. Guido Noll iz sindikata NGG rekao je da svatko tko se nada da će time pojeftiniti njihov odrezak, gulaš ili Kaiserschmarrn ne vodi računa o velikom utjecaju vlasnika.