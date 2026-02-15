prevencija je važna
Zašto ne biste trebali izlijevati kipuću vodu u sudoper?
Iako neki vjeruju da vruća voda pomaže otopiti masnoću u odvodima, ona može imati upravo suprotan učinak.
Oglas
Kad nakon kuhanja tjestenine ili blanširanja povrća ostane lonac vrele vode, većina ljudi bez razmišljanja tekućinu izlije u kuhinjski sudoper. Riječ je o brzom i naizgled potpuno bezazlenom rješenju. No upravo ta navika dugoročno može uzrokovati ozbiljne probleme s vodovodnim instalacijama, upozoravaju stručnjaci.
"Vrela voda može vašem vodovodnom sustavu nanijeti više štete nego što većina ljudi misli“, upozorava ovlašteni vodoinstalater Travis Hargrave. Problemi se obično ne pojavljuju odmah, već se gomilaju – sve dok ne dođe do curenja ili skupih popravaka.
Plastika i toplina nisu dobra kombinacija
Jedan od glavnih razloga zašto je izlijevanje vrele vode rizično jesu materijali od kojih su izrađene moderne cijevi. Većina kućanstava ima plastične vodovodne instalacije koje nisu namijenjene ekstremnim temperaturama.
"Plastične cijevi obično su dizajnirane za temperature do otprilike 60 stupnjeva. Vrela voda, koja ima oko 100 stupnjeva, s vremenom ih može omekšati, deformirati ili čak oštetiti“, objasnio je za portal EatingWell stručnjak za odvodne sustave Tyler Pittenger.
Toplinski šok može uzrokovati pukotine
Posebno problematična je velika temperaturna razlika između vrele vode i hladnih cijevi. Ta pojava, poznata kao toplinski šok, može uzrokovati pucanje materijala.
"Ako cijevi prolaze kroz hladne prostore ili nisu dobro izolirane, rizik je još veći“, upozorava vodoinstalater Kolby Barnes. Iznenadan kontakt vruće vode s hladnim cijevima može uzrokovati mikro-pukotine ili čak iznenadna oštećenja.
Dodatni rizik postoji i kod porculanskih umivaonika. "Porculan je vrlo osjetljiv na nagle promjene temperature i može puknuti“, kaže Pittenger. Isto vrijedi i za porculanske WC školjke, stoga izlijevanje vrele vode u njih nije nimalo bolja ideja.
Što učiniti?
Rješenje je jednostavno i ne zahtijeva mnogo truda. Stručnjaci savjetuju da se vruća voda prije izlijevanja ohladi.
Još je važnija prevencija. Vodoinstalateri preporučuju korištenje zaštitnih mrežica za odvode te dosljedno izbjegavanje bacanja masnoće, taloga kave, tjestenine ili kora u sudoper.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas