Znate li zašto je poželjno namakati bademe prije konzumacije?

Postupak namakanja sirovih badema u vodi nekoliko sati ili preko noći čini ih mekšima i lakšima za probavu.
Oglas
Bademi su bogati zdravim mastima, biljnim proteinima, vlaknima i antioksidansima te mogu pridonijeti zdravlju srca, kontroli šećera u krvi, regulaciji tjelesne težine i zdravlju probavnog sustava, prenosi Klix.
Potrebno je više istraživanja kako bi se u potpunosti razumjelo na koji način namakanje badema može utjecati na ove zdravstvene prednosti. Ipak, postoji nekoliko razloga zašto je preporučljivo namakati bademe prije konzumacije.
Kako navodi Health, mnoge tvrdnje sugeriraju da namakanje ili „aktiviranje“ badema povećava bioraspoloživost njihovih hranjivih tvari uklanjanjem biljnog spoja zvanog fitat. Međutim, trenutačna klinička istraživanja govore drukčije.
Fitat ili fitinska kiselina često se naziva „antinutrijentom“ jer se veže za određene hranjive tvari i sprječava njihovu apsorpciju u tijelu. Iako bademi sadrže značajnu količinu fitata, aktualne studije pokazuju da namakanje ne smanjuje značajno njegovu koncentraciju.
Ipak, mogu postojati i druge prednosti namakanja badema prije konzumacije.
Može poboljšati probavljivost
Bademi sadrže vrlo malo vode. Kada se namoče, upijaju vodu i njihova tekstura postaje mekša. Osobe koje osjećaju gastrointestinalne tegobe nakon konzumacije sirovih orašastih plodova mogu lakše podnijeti ovakvu teksturu.
Može poboljšati okus
Namakanje badema omekšava plodove, što ih čini lakšima za žvakanje i može poboljšati njihov okus. Kako se hrana tijekom žvakanja razgrađuje na manje čestice, oslobađa se više okusa koji stimulira okusne receptore u ustima.
Može pomoći u kontroli razine kolesterola
Bez obzira na to jesu li sirovi, pečeni ili namočeni, bademi su bogati antioksidansima koji pomažu u poboljšanju razine kolesterola i borbi protiv oksidativnog stresa.
Iako na razinu kolesterola utječe više čimbenika, istraživači vjeruju da mononezasićene masti, vlakna i vitamin E prisutni u bademima mogu pridonijeti boljem kardiovaskularnom zdravlju. Ako vam namakanje badema pomaže da ih češće konzumirate, vaše bi srce moglo imati koristi.
Može podržati gubitak tjelesne težine
Uključivanje namočenih badema u uravnoteženu prehranu može pomoći u kontroli tjelesne mase. Istraživanja su pokazala da konzumacija badema smanjuje tjelesnu težinu više nego konzumacija drugih orašastih plodova.
Jedno je istraživanje pokazalo da konzumacija 10 grama namočenih badema prije doručka tijekom najmanje 12 tjedana može pridonijeti gubitku težine.
Poboljšana kontrola šećera u krvi
Bademi su već dugo poznati po svojoj ulozi u kontroli glukoze (šećera) u krvi. Riječ je o namirnici s niskim glikemijskim indeksom (GI), bogatoj vlaknima i biljnim proteinima. Također su izvrstan izvor magnezija, koji se povezuje s poboljšanim metabolizmom glukoze.
Iako su istraživanja o namočenim bademima ograničena, jedno je istraživanje pokazalo da konzumacija badema poboljšava nekoliko aspekata načina na koji tijelo koristi glukozu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas