Dobričine
5 pasmina pasa koje izgledom ulijevaju strah, a zapravo imaju nježno srce
Neke pasmine pasa zbog svoje veličine, mišićave građe ili upečatljivog pogleda mogu kod ljudi izazvati nelagodu ili strah, no iza moćnog i zastrašujućeg izgleda često se krije nježan, privržen i prijateljski karakter.
Na ponašanje psa ne utječe samo pasmina. Važnu ulogu imaju i odgoj, količina pažnje koju prima, socijalizacija te odnos s vlasnikom.
U nastavku donosimo pet pasmina koje na prvi pogled mogu djelovati zastrašujuće, iako se iza njihova izgleda često krije izrazito blag temperament, piše Metropolitan.
Njemačka doga
Njemačke doge smatraju se jednom od najvećih pasmina pasa na svijetu pa ne čudi što kod nekih ljudi izazivaju nelagodu. Ovi impresivni psi mogu doseći oko 75 centimetara visine i težiti oko 70 kilograma, no iza njihove moćne pojave krije se iznimno blag i nježan karakter.
Poznate su po snažnoj privrženosti vlasnicima, strpljivosti s djecom i velikoj potrebi za ljudskim društvom. U pravilu su druželjubive i prema drugim životinjama te se mogu dobro slagati čak i s mačkama.
Bokser
Zbog mišićave građe i ozbiljnog izraza lica bokseri nekima mogu djelovati zastrašujuće, no zapravo je riječ o veseloj, nježnoj i izrazito privrženoj pasmini.
Bokseri su poznati po tome što dobro prepoznaju raspoloženje svojih vlasnika. Ako primijete da je njihov čovjek tužan ili neraspoložen, često će potražiti njegovu blizinu i pokušati ga razvedriti. Vole se maziti i uživaju u fizičkom kontaktu.
Potrebni su im blizina, pažnja i dovoljno aktivnosti. Zahvaljujući odanosti, razigranosti i toplom karakteru vrlo su popularni obiteljski psi. Uz dovoljno kretanja i druženja mogu se dobro prilagoditi i životu u stanu.
Irski vučji hrt
Irski vučji hrtovi ubrajaju se među najveće pse na svijetu, ali istodobno vrijede za jednu od mirnijih i nježnijih pasmina. Njihova veličina ostavlja snažan dojam, no po naravi su uglavnom blagi, strpljivi i vrlo prijateljski raspoloženi prema ljudima.
Zbog njihove društvenosti nisu nužno najbolji izbor za pse čuvare jer se često brzo sprijatelje i s nepoznatim ljudima. Dobro odgovaraju obiteljima koje žele odanog, mirnog i nježnog psa.
U prošlosti su se zbog veličine i snage koristili u lovu na vukove, dok su danas poznati prije svega kao nježni divovi. Mogu biti viši od 80 centimetara i težiti oko 55 kilograma.
Engleski buldog
I kod engleskih buldoga prvi dojam često vara. Njihovo naborano lice, čvrsta građa i ozbiljan pogled mogu djelovati zastrašujuće, no riječ je uglavnom o nježnim, privrženim i osjećajnim psima koji uživaju u ljudskom društvu.
Ova je pasmina poznata po mirnom temperamentu, strpljivosti i blagoj naravi. Ne treba toliko tjelesne aktivnosti kao neke energičnije pasmine pa može odgovarati i ljudima koji vode mirniji životni stil.
Engleski buldozi popularni su obiteljski psi i često su vrlo strpljivi s djecom.
Ako tražite četveronožnog pratitelja koji će rado provoditi vrijeme uz vas na kauču, engleski buldog mogao bi biti vrlo dobar izbor.
Leonberger
Leonbergeri su prvotno uzgajani kao radni psi, a zbog snažne građe, guste dlake i izražene grive mnoge podsjećaju na lava. Ipak, iza impozantnog izgleda krije se nježan i smiren karakter.
Poznati su po poslušnosti, pouzdanosti i stabilnom temperamentu. Upravo su njihova uravnoteženost, smirenost i privrženost osobine koje ljubitelji ove pasmine posebno cijene, piše portal Informer.
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