spominjao prosvjede
Milinović prozvao Vladu: "Pozivam Plenkovića da me posluša. Za svako buduće onečišćenje..."
Nakon objave vještačenja prema kojem su u okolišu na području Gospića pronađeni PFAS spojevi, poznati i kao "vječne kemikalije", gradonačelnik Darko Milinović zatražio je hitnu sanaciju lokacije te prozvao Vladu i nadležne institucije zbog sporog postupanja.
Gostujući u Dnevniku Nove TV, Milinović je poručio da odgovornost za slučaj snose oni koji su opasni otpad doveli u Gospić, ali smatra da objavljeno vještačenje otvara više pitanja nego što daje odgovora.
"Zašto nije analiziran sam otpad?"
Milinović ističe kako su stručnjaci i sami naveli da je riječ o ograničenom vještačenju koje se ne može koristiti kao ključni dokaz u sudskim postupcima. Posebno ga, kaže, zabrinjava činjenica da u podzemnim vodama jesu pronađeni PFAS spojevi, kao i bakterije salmonele i Escherichije coli, dok nije provedena analiza prisutnosti tih spojeva u samom otpadu.
Pozvao je glavnog državnog odvjetnika da objasni zašto takvo vještačenje nije naloženo te zatražio da se sudski postupak što prije okonča i da odgovorni budu sankcionirani.
Spomenuo i tvornicu litija
Gradonačelnik je izjavio da raspolaže informacijama vezanima uz projekt tvornice litija te je ponovno javno pozvao glavnog državnog odvjetnika na sastanak kako bi mu ih predočio.
Prema njegovim riječima, već mjesecima bezuspješno pokušava dogovoriti sastanak, a tvrdi da postoje okolnosti koje bi također trebalo istražiti.
"Ništa novo nismo saznali"
Komentirajući rezultate vještačenja, Milinović je rekao kako je od ranije bilo poznato da na lokaciji postoji onečišćenje, ali da je sada potvrđeno kako daljnje širenje zagađenja ovisi isključivo o provedbi sanacije.
"Ono što zabrinjava je da u ovih 17 mjeseci nijedan opasni kilogram nije uklonjen iz grada Gospića. Kažu da će to koštati oko 100 milijuna eura. Mislim da Vlada ni ministarstvo nemaju ideju kako i gdje to zbrinuti... Je li njima 100 milijuna eura vrijednije od života jedne Ličanke ili Ličanina. Ako nema odgovora na to pitanje, onda je vrijeme za prijevremene izbore pa neka pobijedi onaj tko ima odgovor gdje, kako i na koji način zaštiti zdravlje Ličana i Ličanki", rekao je.
"Za svako buduće onečišćenje odgovorna će biti Vlada Republike Hrvatske", poručio je.
Voda je zasad ispravna za piće
Milinović je građanima poručio da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava trenutačno zdravstveno ispravna te da se njezina kvaliteta gotovo svakodnevno kontrolira.
Ipak, upozorio je da bi bez žurne sanacije moglo doći do daljnjeg širenja kontaminacije.
"Pozivam Andreja Plenkovića da me posluša. Prije godinu i pol dana rekao sam da idemo u direktnu nagodbu za uklanjanje opasnog otpada. On i ministarstvo to nisu prihvatili. Izgubili smo nepovratno više od godinu i pol dana ", rekao je.
Najavio prosvjede ako izostane reakcija
Gradonačelnik je najavio da će pričekati još neko vrijeme kako bi vidio hoće li nadležne institucije poduzeti konkretne korake. Ako se to ne dogodi, najavio je organizaciju prosvjeda te odlazak građana Gospića u Zagreb.
Podsjetio je i da je još prije godinu i pol predlagao izravnu nagodbu radi uklanjanja opasnog otpada, no tvrdi da Vlada i resorno ministarstvo taj prijedlog nisu prihvatili, zbog čega je, smatra, izgubljeno dragocjeno vrijeme.
Na kraju je podržao zahtjeve za najstrožim kaznama za odgovorne te pozvao Državno odvjetništvo da što prije procesuira sve podnesene kaznene prijave, ocijenivši da je riječ o pitanju od nacionalnog interesa.
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