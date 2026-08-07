Milinović prozvao Vladu: "Pozivam Plenkovića da me posluša. Za svako buduće onečišćenje..."

"Ono što zabrinjava je da u ovih 17 mjeseci nijedan opasni kilogram nije uklonjen iz grada Gospića. Kažu da će to koštati oko 100 milijuna eura. Mislim da Vlada ni ministarstvo nemaju ideju kako i gdje to zbrinuti... Je li njima 100 milijuna eura vrijednije od života jedne Ličanke ili Ličanina. Ako nema odgovora na to pitanje, onda je vrijeme za prijevremene izbore pa neka pobijedi onaj tko ima odgovor gdje, kako i na koji način zaštiti zdravlje Ličana i Ličanki", rekao je.