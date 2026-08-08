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ministar prometa

Butković: Nitko od ozlijeđenih u sudaru vlakova nije životno ugrožen

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Hina
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08. kol. 2026. 17:52
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Izjava potpredsjednika Vlade i ministra prometa, mora i infrastrukture Olega Butkovica o teskoj zeljeznickoj nesreci izmedju pruga Sveti ivan Zabno i Gradec. Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Nitko od ozlijeđenih u sudaru teretnog i putničkog vlaka nije životno ugrožen, a troje pacijenata zbrinutih u KBC-u Zagreb imaju teške tjelesne ozljede, ali su stabilno, izvijestili su u subotu ministar prometa Oleg Butković i liječnik KBC-a Zagreb Adis Keranović.

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Na Rebru su hospitalizirane tri osobe, jedna je u Vinogradskoj bolnici, a četvero u Općoj bolnici u Bjelovaru.

Izvijestio je to potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković nakon obilaska ozlijeđenih na Rebru gdje je razgovarao sa strojovođom putničkog vlaka i dvoje putnika koji su, rekao je, u stanju komunicirati.

Butković je rekao i da o uzroku nesreće ne može govoriti dok traje istraga. Policija i Državno odvjetništvo provode istragu, dok sigurnosnu istragu vodi Agencija za istraživanje nesreća.

Zahvalio je hitnoj pomoći, vatrogascima i lokalnom stanovništvu koji su sudjelovali u evakuaciji i zbrinjavanju ozlijeđenih.

Pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijama na KBC-u Zagreb Adis Keranović je rekao da su u hitni prijem KBC-a Zagreb primljena tri pacijenta, od kojih je jedan dovezen helikopterskom, a dvoje izvanbolničkom hitnom medicinskom službom.

Sva tri pacijenta nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja, imaju teške tjelesne ozljede, ali su stabilnih vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak. Prema njegovim riječima, u intenzivnoj njezi ostat će najmanje nekoliko dana.

Teška željeznička nesreća dogodila se jutros, malo nakon 10 sati, na dionici pruge između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, kod mjesta Škrinjari gdje su se sudarili vlak HŽ Carga i vlak HŽ Putničkog prijevoza koji je prometovao na redovnoj liniji.

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bolnice istraga nesreće oleg butković ozlijeđeni sudar vlakova željeznička nesreća

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