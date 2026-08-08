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Lećevica

Dva kanadera i vatrogasci gase požar na nepristupačnom terenu

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Hina
|
08. kol. 2026. 18:35
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čiovo požar vatrogasci
N1

Na području Lećevice u subotu je planuo požar na nepristupačnom terenu, a u gašenju miješanog raslinja, trave i makije sudjeluju dva kanadera, dva vatrogasna vozila i pet vatrogasaca, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

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"Riječ je o nepristupačnom terenu, zbog čega su u gašenje uključena dva kanadera. Gori miješano raslinje, trava i makija.

DVD Zagora trenutačno nema velik broj ljudi i zbog nepristupačnosti terena ne mogu doći do požarišta, stoga pratimo razvoj situacije i poduzimamo daljnje mjere prema potrebi", kazali su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

Dodali su da je vjerojatni uzrok požara udar groma, no to još nije potvrđeno.

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kanaderi nepristupačan teren požar udar groma vatrogasci

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