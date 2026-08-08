Vučković o Gospiću: Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada, radimo sve što je moguće

"Isto tako, što se tiče zakopanog otpada, za koji sam rekla da itekako s pravom brine javnost, kao što mene brinu i druge lokacije, tzv. crne točke koje su na krškim područjima, točno je da osim lokalnih onečišćenja koji su prisutni, i o kojima smo govorili ranije, postoji opasnost od bržeg širenja. To je sve točno. Mi radimo na svim tim točkama", kazala je Vučković.