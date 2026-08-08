Plenković: Oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovarat će

Napomenuo je i da je nedavno gradonačelnik Gospića Darko Milinović bio pozvan na sastanak s ministrom graditeljstva Brankom Bačićem, ali da je kazao kako je spriječen. Milinović je, naime, ranije pozvao na hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića te najavio mogućnost prosvjeda u Zagrebu ako se uskoro ne poduzmu konkretni koraci.