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"poruka građanima"

Plenković: Oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovarat će

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Hina
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08. kol. 2026. 18:51
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Tradicionalni 29. Maraton ladja ove okupio je ove godine velik broj natjecateljskih ekipa. Tijekom poslijepodneva u grad su poceli pristizati mnogobrojni iz javnog i drustvenog zivota. predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovic Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković u subotu je izrazio žaljenje zbog sudara vlakova kod mjesta Škrinjari, istaknuvši kako je dobro što nema žrtava a da će očevid pokazati što je uzrok nesreće.

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"Očevid će pokazati što je uzrok nesreće, ja to u ovom trenutku ne mogu komentirati. Ono što je važno, da su ozlijeđeni najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi...dobro je da nema žrtava”, kazao je Andrej Plenković nakon sastanka s čelnicima jedinica lokalne samouprave s područja doline Neretve.

Govoreći o problemu nezakonito odloženog otpada na području Gospića, Plenković je rekao da odgovorni moraju biti  procesuirani i da se se mora pripremiti cjeloviti plan sanacije.

Podsjetio je na slučaj baliranog otpada kod Varaždina, kazavši da je država stala iza projekta sanacije i riješila problem.

"Važno nam je da cijeli proces nabave prođe sukladno zakonu jer je riječ o prevelikom iznosu novaca da bi se išlo u direktno ugovaranje. Razumijem urgentnost, ali urgentnost je tu i sve službe rade”, kazao je.

„Poruka građanima je da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovarati, a da će se otpad sanirati”, poručio je Plenković.

Napomenuo je i da je nedavno gradonačelnik Gospića Darko Milinović bio pozvan na sastanak s ministrom graditeljstva Brankom Bačićem, ali da je kazao kako je spriječen. Milinović je, naime, ranije pozvao na hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića te najavio mogućnost prosvjeda u Zagrebu ako se uskoro ne poduzmu konkretni koraci.

Poskupljenje goriva, ako ga bude, bit će minimalno; povećanjem mirovina ispravljamo nepravdu prema braniteljima

Na novinarski upit o skorom ponovnom poskupljenju goriva, Plenković je odgovorio da će, ako ga bude, biti  minimalno, podsjetivši da Vlada već pet mjeseci regulira i smanjuje udar rasta cijena goriva na građane.

Osvrnuo se i na najavljeno povećanje braniteljskih mirovina, naglasivši da Vlada ispravlja nepravde prema hrvatskim braniteljima iz vremena prethodnih vlada.

„To je još iz vremena Račanove vlade, dakle ispravljamo još jednu nepravdu. Dakle, nije riječ o nekom novom povećanju, nego vraćamo stvari na onakvu situaciju kakva je trebala biti”, rekao je, dodavši da je sve to unaprijed planirano i dobro promišljeno.

„Za razliku od prijedloga nekih drugih stranaka, koje su sada radile valjda neki PR i najedanput nisu sigurne je li Domovinski rat mit ili, kao što je za nas, temelj suvremene hrvatske države, slobode i demokracije”, ustvrdio je.

Povećanje će obuhvatiti 200 tisuća branitelja, a ukinut će se i porez na dohodak za sve mirovine koje su u poreznim škarama, što će povećati mirovine za 580 tisuća umirovljenika.

„Idemo onim putem koji smo rekli, a to je da će ukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj na kraju mandata naše treće vlade biti između 750 i 800 eura”, poručio je Plenković, naglasivši da su napori da se povećaju mirovine kontinuitet i konzistentnost politike Vlade.

Podsjetio je i na ranije mjere, povoljnije izračune, mogućnost vraćanja na tržište rada, ukidanje penalizacije, dizanje minimalnih mirovina, dizanje mirovina za osobe s invaliditetom, pakete pomoću umirovljenicima u krizama...

Za mirovine je u državnom proračunu predviđeno 10,2 milijarda eura, što je više od četvrtine rashodovne strane proračuna, rekao je Plenković.

Teme
andrej plenković branitelji cijene goriva povećanje mirovina sanacija otpada vladina politika

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