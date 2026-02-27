Radićev DOMiNO u minusu od čak 300.000 eura

Dok kod Mosta i Centra taj manjak iznosi 2. 600 eura, odnosno 5.000 eura, kod HNS se 'popeo' na 46. 000 eura, a kod stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) na čak 300. 000 eura. Tolika je, naime, razlika između prihoda (84. 500 eura) i rashoda (384. 500 eura) koje je ta stranka, osnovana koncem rujna 2024. godine, ostvarila u prošloj, godini lokalnih izbora koji su, kao i svi ostali izbori, financijski zahtjevni za stranke.