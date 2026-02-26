ovisi o više faktora
Koliko je fizičke aktivnosti potrebno vašem psu kako bi ostao zdrav i u formi
Vašem psu potrebna je fizička aktivnost kako bi ostao u formi i zdrav. Redovita aktivnost može spriječiti pretilost, usporiti kognitivni pad, potaknuti zdravlje zglobova i mišića, poboljšati kardiovaskularno zdravlje te pružiti odlično vrijeme za povezivanje.
Iako postoje opće smjernice o potrebama pasa za aktivnošću, važno je zapamtiti da je svaki pas individua. Potreba vašeg psa za tjelesnom aktivnošću ovisi o njegovoj pasmini, dobi, zdravstvenom stanju i osobnosti.
Pasmina
Pasmina vašeg psa može utjecati na to koliko treba biti aktivan. Primjerice, dok bi mops ili mastif mogli uživati u izležavanju po kući satima, aktivnije pasmine poput sibirskih haskija ili terijera mogu početi pokazivati probleme u ponašanju ako nemaju dovoljno aktivnosti.
Specifične karakteristike pasmine također mogu utjecati na intenzitet vježbanja. Pas s ravnim licem (brahicefalična pasmina) poput mopsa može imati poteškoća s disanjem i doživjeti toplinski udar ako se previše forsira tijekom vježbanja. Psi s duljim njuškama, poput haskija, općenito lakše dišu tijekom visokointenzivnog treninga.
Mops može biti zadovoljan jednom šetnjom od 20 do 30 minuta, dok bi haskiju mogle biti potrebne tri brze šetnje od po 30 minuta kako bi potrošio energiju.
Dob
Dob vašeg psa također utječe na njegove potrebe za fizičkom aktivnošću. Štenci će vjerojatnije uživati u kratkim intervalima aktivnosti.
Neki veterinari preporučuju da vlasnici osiguraju štencima pet minuta aktivnosti za svaki mjesec starosti, jednom ili dva puta dnevno. Dakle, do šest mjeseci starosti njihove aktivnosti mogu trajati otprilike 30 minuta.
S druge strane, ne zaboravite na starije pse. Pogrešno je prestati vježbati psa samo zato što je stariji. Potrebno je uzeti u obzir ima li zdravstvene probleme poput artritisa i prilagoditi aktivnosti tome. Stariji psi često bolje reagiraju na treninge niskog intenziteta, poput lagane šetnje.
Zdravstveno stanje
Neka zdravstvena stanja mogu smanjiti toleranciju psa na fizičku aktivnost. Primjeri zdravstvenih problema koji mogu utjecati na potrebe za vježbanjem uključuju artritis, respiratorne bolesti, srčane bolesti, pretilost te endokrine poremećaje poput hipotireoze ili Cushingove bolesti.
Ako vaš pas ima kronično zdravstveno stanje, uvijek je dobra ideja da veterinar odobri plan vježbanja.
Osobnost
Zapamtite, psi su individue. Labrador retriver može biti lijen ili izrazito aktivan. Trebate uzeti u obzir potrebu svog ljubimca za interakcijom, mentalnom stimulacijom i kretanjem kada procjenjujete koliko mu je vježbe potrebno.
Opće smjernice za vježbanje pasa
- Vaš pas trebao bi vježbati svaki dan.
- Kratka dnevna aktivnost bolja je od duge aktivnosti jednom tjedno.
- Za odraslog psa niže razine energije ciljajte barem jednu laganu šetnju od 20 do 30 minuta dnevno.
- Za odraslog psa visoke razine energije ciljajte barem dvije brze šetnje od po 30 minuta.
- Za specifične preporuke i ograničenja vježbanja za štene u rastu obratite se veterinaru.
- Obratite pozornost na vremenske uvjete. Neki su psi osjetljiviji na ekstremne temperature, a vruće ili smrznute površine mogu biti opasne za njihove šape.
- Ponesite vodu tijekom vrućih i/ili vlažnih dana.
- Hodanje i trčanje nisu jedini načini da svom psu osigurate fizičku aktivnost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare