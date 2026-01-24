Oglas

obratite pažnju

Zašto se psi često prevrću na leđa kada ugledaju svoje vlasnike?

author
N1 Info
|
24. sij. 2026. 17:06
Pas
Ilustracija / Pixabay

Psi, kao vaši omiljeni ljubimci, imaju jedinstvene navike, a jedna od njih je da se, kada ugledaju svoje vlasnike, okreću i prevrću na leđa.

Oglas

Stručnjaci objašnjavaju da je u tim slučajevima važno pratiti drhti li psu tijelo, jer to može biti znak tjeskobe. Ako nema drhtanja, pas je jednostavno susretljiv i to je dio njegova svakodnevnog ponašanja, piše Klix.

Osim toga, navodi se da psi žele da ih se mazi te da vlasnicima izlažu svoje najranjivije dijelove jer im vjeruju.

Uz to, psi pokazuju ljubav i povjerenje, uživaju u pažnji i daju do znanja da se osjećaju sigurno.

„Sretni psi koji vam pri povratku kući okreću trbuh zapravo vam pokazuju koliko vas vole. Njihovo je tijelo opušteno i čekaju vašu pažnju“, kazali su.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kućni ljubimci pas psi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ