Njemačka obitelj prekinula odmor u hrvatskom kampu: „Bilo je nepodnošljivo!“

Pixabay / Ilustracija

Njemačka obitelj krenula je na odmor na Pelješac kamperom, no ljetovanje u kampu završili su znatno ranije nego što su prvotno planirali. Iako su za kamp imali mnogo pohvala, jedan je problem tijekom vrućih ljetnih dana postao toliko neugodan da su se već nakon pet dana odlučili otići.

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Svoje iskustvo jedna je od gošći kampa opisala u Facebook grupi Kroatien mit Camper, a njezina je objava brzo potaknula raspravu. Priču je prenio i njemački portal Merkur.de.

Kamp ih je isprva oduševio

Obitelj je istaknula da je kamp lijepo uređen, a neke su parcele vrlo prostrane. Zadovoljni su bili i sanitarnim čvorovima, koje su opisali kao moderne, uredne i čiste.

Pohvalili su i restoran. Hranu su ocijenili vrlo dobrom, a cijene sasvim prihvatljivima. Ni na plaži nisu imali većih problema, a slobodne ležaljke i suncobrani, prema njihovim riječima, bili su bez problema dostupni.

Unatoč tome, nakon nekoliko dana odlučili su prekinuti odmor.

Presudila je jedna stvar

Glavni razlog za prijevremeni odlazak bio je nedostatak hlada na njihovoj parceli. Tijekom visokih ljetnih temperatura obitelj je zaključila da bez odgovarajuće zaštite od sunca ondje jednostavno ne mogu ugodno boraviti.

„Na ovim temperaturama bilo nam je nepodnošljivo“, napisala je gošća kampa. Pritom je priznala da je ljeti, naravno, za očekivati vrućinu, ali im je zbog nedostatka hlada boravak bio previše naporan.

Pokušali su pronaći drugu parcelu koja bi im više odgovarala, ali prikladnu nisu pronašli.

Smetalo im je još nekoliko stvari

Nedostatak hlada nije bio jedino što im se nije svidjelo. Povremeno su osjetili i neugodan miris kanalizacije, a velik minus, prema njihovu mišljenju, bio je i vrlo slab Wi-Fi signal.

Napornim je postao i pristup plaži. Put je prilično strm pa im se nakon nekoliko dana počeo činiti zamornim, osobito zato što su ga prolazili s djetetom i stvarima za plažu.

Unatoč svemu, obitelj nije imala loših riječi za osoblje na recepciji. Posebno su pohvalili njihovu korektnost jer im pri prijevremenom odlasku nisu naplatili dodatne troškove. To su ocijenili vrlo poštenom gestom.

Neki gosti: „Mi smo bili vrlo zadovoljni“

Njihova je objava u grupi izazvala prilično različite reakcije. Više kampista napisalo je da s kampom imaju potpuno drukčija iskustva.

Zajednička točka njihovih priča bila je ponajprije lokacija parcele. Neki su boravili u prvom redu uz more, gdje je, prema njihovim riječima, bilo mnogo ugodnije.

Drugi kampist dodao je da su i ove godine bili smješteni u prvom redu te da im je boravak bio fantastičan. Kako je napisao, rado bi se vratili.

Jedna je gošća naglasila da je pod tendom imala dovoljno hlada čak i kada su temperature dosezale gotovo 40 stupnjeva.

„Ponekad kamp jednostavno nije za svakoga“

U raspravi se tako pokazalo da isti kamp na različite goste može ostaviti potpuno različit dojam. Mnogo toga ovisi o izboru parcele, njezinu položaju i količini hlada koju pruža.

Jedan od komentatora upozorio je upravo na to da određeni kamp jednostavno nije prikladan za svakoga. Pritom je naveo vlastito iskustvo iz drugog hrvatskog kampa, koji je napustio nakon tjedan dana jer mu nije odgovarao.

Kampisti podijelili i praktične savjete

U komentarima nije nedostajalo ni prijedloga za rješenja. Kad je riječ o problemima s internetom, jedna je korisnica savjetovala korištenje turističke SIM kartice jer bi veza putem mobilne mreže trebala biti pouzdanija od Wi-Fija u kampu.