mito za pobjedu
Poduzetnik pokušao podmititi nogometnog suca. USKOK podigao optužnicu
Uskok je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. lipnja ove godine, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv poduzetnika i člana izvršnog odbora NK Dugo Selo Lazara Darojkovića (50) zbog pokušaja podmićivanja nogometnog suca.
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Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet okrivljenika, izvijestio da Darojkovića tereti za kazneno djelo davanja mita.
Navode da je Darojković 22. svibnja ove godine u Sesvetskom Kraljevcu, ponudio mito glavnom sucu nogometne utakmice koja se trebala odigrati dan kasnije između NK Dugo Selo i drugog nogometnog kluba.
Prema optužnici, Darojković je znajući da njegov nogometni klub do kraja natjecateljske sezone ima za odigrati još dvije utakmice i da ukoliko u njima pobijedi može izbjeći ispadanje iz lige, zatražio od nogometnog suca da na toj utakmici sudi u korist njegovog nogometnog kluba.
Prema pisanju medija, suparnički klub koji je trebao odigrati utakmicu protiv dugoselskog nogometnog kluba je NK Lučko.
Darojkovića prijavio nogometni sudac Renato Lacić, inače policajac koji je zaposlen u splitskoj policiji na odjelu koji se bavi sprečavanjem gospodarskog kriminaliteta i korupcije.
Uz to, Darojković je od nogometnog suca zatražio i da pojedini igrači njegovog kluba na toj utakmici ne dobiju žute i crvene kartone što bi ih moglo spriječiti da igraju u završnoj utakmici prvenstva. Zauzvrat mu je Darojković ponudio "neutvrđeni novčani iznos", što je nogometni sudac odbio, ističe Uskok.
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