Poduzetnik pokušao podmititi nogometnog suca. USKOK podigao optužnicu

Uz to, Darojković je od nogometnog suca zatražio i da pojedini igrači njegovog kluba na toj utakmici ne dobiju žute i crvene kartone što bi ih moglo spriječiti da igraju u završnoj utakmici prvenstva. Zauzvrat mu je Darojković ponudio "neutvrđeni novčani iznos", što je nogometni sudac odbio, ističe Uskok.