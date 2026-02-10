Otišao je s posla tri minute ranije, a ono što mu je šefica rekla razljutilo je mnoge

Ponašanje menadžerice koja je formalno ukorila zaposlenika jer je s posla otišao samo tri minute ranije postalo je viralno na internetu, izazvavši žestoku debatu. Pasivno-agresivnu poruku, objavljenu na Redditu, mnogi su vidjeli kao primjer lošeg upravljanja timom
Oglas
U poruci upućenoj zaposleniku u kompaniji, šefica mu je ponudila nekoliko opcija kako da "nadoknadi" te tri minute: skraćivanje pauze za ručak ili ostanak na poslu tri minute duže sljedećeg dana. Menadžerica koja se kasnije potpisuje sa "Sharon" e-mail je započela optužujućim pitanjem: "Jeste li jučer ranije otišli?"
Dalje se navodi da je primijetila da je zaposlenik napustio posao u 16:57, dodajući da, iako cijeni njegov trud, "mora biti fer prema ostatku tima koji ostaje do kraja radnog dana".
Predložila je da nadoknadi razliku skraćivanjem pauze za ručak u budućnosti ili, na primjer, sljedeći put odlaskom s posla u 17:03. Poruku je zaključila savjetom da malo pažljivije gleda na sat i poznatom frazom: "Mi smo tim!"
"Sitničavo, zastarjelo i kontraproduktivno"
Objava je brzo dobila tisuće komentara, a velika većina korisnika osudila je njen potez kao "sitničav, zastario i kontraproduktivan". Neki su ga nazvali uznemirujućim, dok su drugi naglasili da je to školski primjer lošeg poslovnog upravljanja, piše Metropolitan.si.
Neki su također savjetovali zaposleniku da pažljivo čuva takve poruke kao mogući pisani zapis u slučaju budućih problema ili otkaza, a konzultantica za HR Margaret Goody također je komentirala slučaj, rekavši za news.com.au da slanje takvog e-maila bez prethodnog razgovora sa zaposlenikom nije dobra praksa. "Menadžerica nema uvid u širi kontekst - ne zna zašto je zaposlenik otišao ranije, niti zna da li ostaje duže ili povremeno ulaže dodatno vrijeme", objasnila je. "Ovo nije upravljanje kvalitetom, a ako bi se takve poruke ponavljale, mogle bi se smatrati i oblikom uznemiravanja", dodala je.
"Zaposlenici najbolje rade kad imaju određeni nivo autonomije"
Upozorila je da stalno praćenje minuta može imati suprotan učinak. "Ovo ponašanje obeshrabruje zaposlenike da ulože dodatni napor, poput ostanka pet ili deset minuta duže kako bi obavili posao."
Rekla je da je zaposlenik trebao odgovoriti na e-mail i objasniti razloge ranog odlaska, ali je naglasila da zdravo radno okruženje mora biti zasnovano na povjerenju. "Zaposlenici najbolje rade kada imaju određeni nivo autonomije. Ako im vjerujete da će obaviti svoj posao, onda je u redu ako ponekad odu malo ranije", zaključila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas