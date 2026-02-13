20.000 eura po kubiku?
Ovo je pet najskupljih vrsta drva: Slovenci obaraju rekorde, a Hrvatska ima jednaku kvalitetu
Drvo se koristi kao građevinski materijal, za grede, daske i moderne kompozitne materijale, ali i u obrtništvu, od izrade stolica do violina. No, nisu sve vrste jednako vrijedne.
Zimski mjeseci u šumarstvu ne znače mirovanje, naprotiv. Upravo je zima vrijeme sječe, pripreme trupaca i održavanja aukcija na kojima se prodaje najvrjednije drvo. Svake godine pojedini trupci privlače veliku pozornost jer za njih kupci nude iznose od nekoliko tisuća, pa čak i desetaka tisuća eura, piše Agrarheute.
Velik dio Njemačke prekriven je šumama, a šumoposjednici i šumarstvo predstavljaju značajan gospodarski sektor. Drvo kao prirodni i obnovljivi resurs i dalje je iznimno traženo, a cijene posljednjih godina rastu.
Prema podacima iz tamošnjeg sektora, takozvani "klaster šumarstva i drvne industrije" zapošljava oko milijun ljudi u više od 115 tisuća tvrtki, uz godišnji promet od čak 187 milijardi eura.
Cijena ovisi o vrsti, rijetkosti i trendovima
Njegovu vrijednost određuje više faktora: vrsta drva i njegova tehnička svojstva poput tvrdoće, trajnosti i težine, zatim rijetkost stabla, ali i estetske karakteristike, boja, struktura i tekstura godova.
Zanimljivo je da na cijenu utječu čak i trendovi, odnosno "moda" u industriji namještaja ili glazbenih instrumenata. Kada se određena vrsta nađe u fokusu potražnje, cijene mogu naglo skočiti.
Najviši iznosi postižu se na aukcijama, gdje se susreću iznimna kvaliteta i snažna potražnja kupaca. U takvim slučajevima jedan trupac šumoposjedniku može donijeti zaradu usporedivu s vrijednošću automobila.
Slovenski rekord: Trupac prodan za 47.838 eura
Koliko vrijedi vrhunsko drvo najbolje pokazuje primjer iz Slovenije, gdje se svake godine održava tradicionalna licitacija vrijednih sortimenata u Slovenj Gradecu, u organizaciji Društva vlasnika šuma Mislinjske doline, Saveza vlasnika šuma Slovenije i Zavoda za šume Republike Slovenije, objavio je na svojim stranicama Hsups.
Licitacija je namijenjena prodaji najkvalitetnijeg drva po najvišim tržišnim cijenama, a sortimenti se koriste za proizvode s velikom dodanom vrijednošću, od glazbenih instrumenata i luksuznog namještaja do dijelova za vozila i plovila.
Još uvijek drži rekord najskuplji trupac koji je 2022. godine prodan za čak 47.838 eura, odnosno nevjerojatnih 23.800 eura po kubnom metru!
Posebno se istaknuo gorski javor, koji je dominirao aukcijom, čak šest najskupljih bilo je upravo te vrste. Drugi najskuplji postigao je cijenu od 33.898 eura, treći 32.944 eura, a četvrti 20.649 eura. Prosječna cijena gorskog javora iznosila je 513 eura po kubnom metru.
Gorski javor iz BiH
Mnogi će se zapitati kako jedan komad drveta može toliko koštati, no kada se zna da se violine proizvode upravo od javora, a cijene ovih instrumenata dosežu više tisuća eura, računica je sasvim jasna. Inače, malo je poznato da je najkvalitetniji gorski javor iz Bosne i Hercegovine, a poznati proizvođač violina iz Indije Vinaj Murali, čija se obitelj ovim poslom bavi više od 40 godina, isključivo koristi javor iz BiH. Osim toga i slavni Stradivari je za svoje violine koristio ovo drvo iz susjedne nam države.
Na licitaciji su sudjelovali kupci iz više zemalja, Slovenije, Austrije, Italije, Njemačke i Hrvatske, a najskuplji trupac završio je u Italiji. Organizatori su zaključili kako se ponovno potvrdilo da u slovenskim šumama raste pravo bogatstvo, ali i da ga vlasnici znaju prepoznati i valorizirati.
Ujedno se ističe kako su šume u Hrvatskoj po strukturi i kvaliteti vrlo slične slovenskima, a u nekim dijelovima čak i bolje, no tržište često ne odražava realnu vrijednost sortimenata, zbog čega vlasnici smatraju da su dugoročno zakinuti.
Pet najskupljih vrsta drva u Europi
Prema podacima s aukcija i šumarskih procjena, među vrstama koje postižu najviše cijene po kubnom metru ističu se: javor, oskoruša, hrast, orah i smreka.
Gorski javor smatra se jednim od najcjenjenijih drveta, posebno u varijanti tzv. "rebrastog javora", poznatog po posebnoj strukturi godova. Oskoruša je rijetka i izrazito tražena vrsta. U šumarskim krugovima spominju se cijene i do 14.000 eura po kubnom metru, no službeno potvrđen rekord iznosi 4.400 eura po kubnom metru, postignut na aukciji šumskog ureda Arnstadt.
Hrast je tradicionalno među najvrjednijim vrstama u Europi, osobito u industriji namještaja i bačvarstvu. Početkom 2026. godine jedan trupac lužnjaka prodan je po cijeni od 3.489 eura po kubnom metru na aukciji u Malchinu.
Orah je poznat po luksuznoj boji i strukturi građe, zbog čega je posebno tražen za izradu namještaja i furnira. U Donjoj Austriji 2024. godine postignuta je cijena od 3.010 eura po kubnom metru, dok je 2021. zabilježena prodaja po cijeni od 2.878 eura po kubnom metru.
Iako se smreka često naziva "kruhom šumarstva" jer je široko rasprostranjena i koristi se masovno, pojedini trupci iznimne kvalitete mogu postići rekordne iznose.
U Tirolu je jedan trupac iz mjesta Schnann prodan za 1.113 eura po kubnom metru, što je najviša cijena ikad postignuta na Tirolskoj aukciji. U Coburgu je 2024. godine postignuta cijena od 468 eura po kubnom metru, što se također smatra vrlo visokim iznosom za ovu vrstu.
