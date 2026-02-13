Ovo je pet najskupljih vrsta drva: Slovenci obaraju rekorde, a Hrvatska ima jednaku kvalitetu

Mnogi će se zapitati kako jedan komad drveta može toliko koštati, no kada se zna da se violine proizvode upravo od javora, a cijene ovih instrumenata dosežu više tisuća eura, računica je sasvim jasna. Inače, malo je poznato da je najkvalitetniji gorski javor iz Bosne i Hercegovine, a poznati proizvođač violina iz Indije Vinaj Murali, čija se obitelj ovim poslom bavi više od 40 godina, isključivo koristi javor iz BiH. Osim toga i slavni Stradivari je za svoje violine koristio ovo drvo iz susjedne nam države.