Godišnje posiječemo milijune hektara: Kako zaštititi svjetske šume?

Pokazujemo da bi obveze podnesene do ovogodišnjeg klimatskog summita smanjile krčenje šuma za manje od 50 % do 2030., što znači da bi šume na gotovo 4 milijuna hektara i dalje bile posječene. Te bi obveze dovele i do degradacije šuma – smanjenja ekološke cjelovitosti šumskih područja – na gotovo 16 milijuna hektara. To je tek 10 % smanjenja u odnosu na sadašnje stope.