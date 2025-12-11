Sušenje rublja može biti izazovno, osobito tijekom hladnijih i vlažnijih mjeseci kada se odjeća teže osuši. Donosimo nekoliko jednostavnih savjeta koji mogu skratiti vrijeme sušenja i spriječiti pojavu neugodnih mirisa.
1. Ručnik za brže sušenje osjetljivih komada
Ako određeni komad odjeće, poput uniforme ili košulje za posao, trebate osušiti što je brže moguće, može pomoći metoda s ručnikom. Odjeća se lagano zamota u suhi ručnik i nježno pritisne kako bi se uklonio višak vlage. Time se skraćuje vrijeme sušenja, bilo na zraku ili u sušilici.
2. Odjeću ne presavijati preko užeta
Kako bi se omogućila bolja cirkulacija zraka, preporučuje se odjeću staviti na vješalicu pa je tako objesiti na uže ili stalak. Sušenje je brže jer zrak dopire do svih dijelova tkanine.
3. Brzo sušenje obuće i čarapa
Za čarape ili cipele koje su se smočile može pomoći kombinacija ručnika i sušila za kosu. Mali ručnik stavlja se u unutrašnjost obuće kako bi upio vlagu, a po potrebi se ostatak suši toplim zrakom.
4. Ručnike ne vješati na jednu kuku
Mokri ručnici teško se suše ako su skupljeni na jednom mjestu, što može dovesti do neugodnog mirisa. Stručnjaci savjetuju da se ručnici rašire na šipku ili stalak kako bi se omogućilo učinkovito isušivanje.
5. Suhi ručnik u sušilici kao ubrzivač
Kod korištenja sušilice, u bubanj se može staviti jedan suhi ručnik kako bi upio dio vlage i time ubrzao sušenje ostatka rublja. Također se preporučuje redovito čišćenje filtera radi boljeg protoka zraka i učinkovitijeg rada uređaja.
