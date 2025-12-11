Ako određeni komad odjeće, poput uniforme ili košulje za posao, trebate osušiti što je brže moguće, može pomoći metoda s ručnikom. Odjeća se lagano zamota u suhi ručnik i nježno pritisne kako bi se uklonio višak vlage. Time se skraćuje vrijeme sušenja, bilo na zraku ili u sušilici.