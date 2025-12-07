VIDEO / Drama na londonskom aerodromu: Heathrow preplavile hitne službe, ima ozlijeđenih

Zračna luka Heathrow savjetuje putnicima da ostave dodatno vrijeme za dolazak i da se obrate svojoj zrakoplovnoj tvrtki za bilo kakve upite. Došlo je do poremećaja u željezničkom i metro prometu, s nekim kašnjenjima na Elizabeth Line i Piccadilly Line
Hitne službe stigle su na Heathrow. Zračna luka je izvijestila da su timovi na višenamjenskom parkiralištu u Terminalu 3. Sky News doznaje da se putnici liječe na zračnoj luci, ali da njihove ozljede nisu ozbiljne, prenosi Večernji list.
London Ambulance Service izjavio je da je "značajan incident" proglašen oko 8:40 ujutro. Resursi su u potpunosti mobilizirani, a hitna služba tretira incident kao tekući. Glasnogovornik londonske vatrogasne službe rekao je: "Pozvani smo u 8:14 ujutro da pomognemo kolegama hitne službe u incidentu blizu Terminala 3 na Heathrowu. Vatrogasci i dalje ostaju na mjestu događaja."
🚨BREAKING: ARMED POLICE AT HEATHROW AIRPORT— Basil the Great (@BasilTheGreat) December 7, 2025
SUSPECT ARRESTED
The usual. pic.twitter.com/gixsGVTemz
Anyone know what is happening at Heathrow Airport? #heathrow pic.twitter.com/L4IA1xDfFe— Lil guy in the abyss (@Kobeni_Pochita) December 7, 2025
