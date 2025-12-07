VIDEO / Drama na londonskom aerodromu: Heathrow preplavile hitne službe, ima ozlijeđenih

London Ambulance Service izjavio je da je "značajan incident" proglašen oko 8:40 ujutro. Resursi su u potpunosti mobilizirani, a hitna služba tretira incident kao tekući. Glasnogovornik londonske vatrogasne službe rekao je: "Pozvani smo u 8:14 ujutro da pomognemo kolegama hitne službe u incidentu blizu Terminala 3 na Heathrowu. Vatrogasci i dalje ostaju na mjestu događaja."