Oglas

"značajan incident"

VIDEO / Drama na londonskom aerodromu: Heathrow preplavile hitne službe, ima ozlijeđenih

author
N1 Info
|
07. pro. 2025. 11:09
Heathrow
Pixabay / Ilustracija

Zračna luka Heathrow savjetuje putnicima da ostave dodatno vrijeme za dolazak i da se obrate svojoj zrakoplovnoj tvrtki za bilo kakve upite. Došlo je do poremećaja u željezničkom i metro prometu, s nekim kašnjenjima na Elizabeth Line i Piccadilly Line

Oglas

Hitne službe stigle su na Heathrow. Zračna luka je izvijestila da su timovi na višenamjenskom parkiralištu u Terminalu 3. Sky News doznaje da se putnici liječe na zračnoj luci, ali da njihove ozljede nisu ozbiljne, prenosi Večernji list.

London Ambulance Service izjavio je da je "značajan incident" proglašen oko 8:40 ujutro. Resursi su u potpunosti mobilizirani, a hitna služba tretira incident kao tekući. Glasnogovornik londonske vatrogasne službe rekao je: "Pozvani smo u 8:14 ujutro da pomognemo kolegama hitne službe u incidentu blizu Terminala 3 na Heathrowu. Vatrogasci i dalje ostaju na mjestu događaja."

Zračna luka Heathrow savjetuje putnicima da ostave dodatno vrijeme za dolazak i da se obrate svojoj zrakoplovnoj tvrtki za bilo kakve upite. Došlo je do poremećaja u željezničkom i metro prometu, s nekim kašnjenjima na Elizabeth Line i Piccadilly Line.

Teme
Heathrow

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ