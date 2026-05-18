višestoljetna misterija
Potpis Kristofora Kolumba izgleda kao tajni kod: Povjesničari vjeruju da su ga "dešifrirali"
Kristofor Kolumbo ostao je jedna od najkontroverznijih i najmisterioznijih osoba svjetske povijesti. Iako se njegovo ime stoljećima povezuje s otkrićem Novog svijeta, brojni detalji iz njegova života i danas izazivaju rasprave među povjesničarima. Jedna od najvećih misterija nema veze s njegovim putovanjima, već s neobičnim potpisom koji je koristio do kraja života.
Kolumbo je rođen 1451. godine u Genovi, na području današnje Italije. Još kao mlad pomorac bio je opsjednut idejom da do Azije može stići ploveći prema zapadu preko Atlantskog oceana. U vrijeme kada je iznio taj plan, mnogi su ga smatrali gotovo ludim.
Godinama je pokušavao uvjeriti europske vladare da financiraju njegovu ekspediciju, a na kraju je podršku dobio od španjolskog kraljevskog para, kraljice Izabele i kralja Ferdinanda.
Tako je 1492. godine krenuo na put s oko 90 ljudi i tri broda – „Nina“, „Pinta“ i „Santa Maria“. Kolumbo je vjerovao da će stići do Kine i Indije, ali je umjesto toga doplovio do Kariba, prvo do Bahama, čime je zauvijek promijenio tijek povijesti.
Njegova putovanja otvorila su izravnu vezu između Europe i američkog kontinenta te pokrenula eru velikih geografskih otkrića, trgovine i kolonizacije. Istodobno, upravo zbog posljedica koje su ta osvajanja imala za domorodačko stanovništvo, Kolumbo i danas izaziva burne polemike.
Tijekom života prešao je Atlantik ukupno četiri puta i istraživao dijelove Kariba, kao i obale Srednje i Južne Amerike. Međutim, unatoč svim dokazima, do smrti je ostao uvjeren da je stigao do Azije. Povjesničari ga često navode kao jedan od najvećih primjera čovjeka koji je bio potpuno siguran u nešto što nije bilo točno.
Ipak, mnogo manje poznata priča odnosi se na neobičnu promjenu koju je napravio nakon prvog putovanja. Kolumbo je iznenada prestao koristiti običan potpis i počeo se potpisivati čudnim nizom slova i simbola koji su više nalikovali šifri nego imenu.
Taj je potpis koristio do kraja života, a obitelji je čak ostavio uputu da ga nastavi koristiti i nakon njegove smrti. Upravo zato povjesničari vjeruju da mu je imao golemo osobno značenje.
Problem je u tome što Kolumbo nikada nije objasnio što taj potpis zapravo predstavlja. Njegov misteriozni potpis bio je raspoređen u nekoliko redova i izgledao gotovo kao neka vrsta piramide sastavljene od slova i religijskih kratica.
Jedan dio potpisa glasio je:
„Servus Sum Altissimi Salvatoris“
što se uglavnom prevodi kao:
„Sluga sam Uzvišenog Spasitelja.“
Drugi dio sadržavao je imena Krista, Marije i Josipa, dok je završni red uključivao oblik njegova imena povezan sa značenjem „onaj koji nosi Krista“.
To tumačenje potječe iz grčkog i latinskog korijena imena Kristofor. Međutim, gornji dio potpisa mnogo je složeniji i do danas nije potpuno dešifriran. Povjesničari smatraju da se u njemu kriju snažne religijske poruke.
Ponavljanje slova „S“ pojedini istraživači povezuju s izrazom „Sanctus, Sanctus, Sanctus“, odnosno „Svet, Svet, Svet“, što simbolizira Sveto Trojstvo u kršćanstvu.
Postoje i teorije da određeni simboli predstavljaju španjolske vladare koji su financirali njegova putovanja. Ipak, budući da Kolumbo nikada nije ostavio objašnjenje, sve ostaje samo predmet nagađanja.
Većina povjesničara slaže se u jednom – religija je igrala golemu ulogu u njegovu životu. Kolumbo sebe nije vidio samo kao moreplovca i istraživača. Mnogi vjeruju da je svoja putovanja smatrao dijelom mnogo veće, gotovo božanske misije. Njegov neobični potpis zato danas predstavlja jednu od rijetkih osobnih poruka koje je ostavio iza sebe.
I upravo ta mala šifra, stara više od pet stoljeća, možda najbolje pokazuje da je Kolumba preko oceana vodila ne samo želja za otkrićima i bogatstvom, nego i duboko religijsko uvjerenje da ispunjava posebnu sudbinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare