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GLUMAC I AKTIVIST

Clooney: SAD vode nesposobni ljudi, međuizbori će vratiti normalno stanje

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Hina
|
02. ruj. 2026. 15:25
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George Clooney
REUTERS / Yara Nardi

Sjedinjene Američke Države trenutno vode nesposobni ljudi, no stvari će se vratiti u normalno stanje nakon što Demokratska stranka uvjerljivo pobijedi na međuizborima za Kongres u studenom, rekao je američki glumac George Clooney došavši na Venecijanski filmski festival.

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Osamdeset i treći Venecijanski filmski festival počinje u srijedu dodjelom nagrade za životno djelo Clooneyju.

"Nije lako živjeti u zemlji koju vode najmanje sposobni ljudi", rekla je 65-godišnja holivudska zvijezda uoči otvaranja festivala, no ni u kom trenutku Clooney nije spomenuo američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Međuizbori su u studenom, što će sigurno biti vrijeme da se procijeni stanje, a ako sve prođe dobro, vratit ćemo se u normalniju situaciju", kazao je Clooney.

Međuizbori, tako nazvani jer se odvijaju na pola predsjedničkog mandata, tradicionalno su i svojevrsni referendum o aktualnom predsjedniku i gotovo u pravilu stranka koja je na vlasti u Bijeloj kući na njima gubi vlast u Kongresu.

Rezultat će odlučiti hoće li Trump posljednje dvije godine mandata provesti s poslušnim Kongresom ili suočen s oba doma u rukama Demokratske stranke, spremnima za istrage, blokadu njegovih zakonodavnih inicijativa i, ovisno o razmjeru pobjede, otvaranje pitanja opoziva.

Važnost ovih izbora nadilazi puko brojanje mandata. Riječ je o prvom velikom testu Trumpove popularnosti od povratka u Bijelu kuću, referendumu o gospodarskoj politici obilježenoj visokim carinama i rastućim troškovima života te o tome hoće li Kongres zadržati sposobnost nadzora nad izvršnom vlasti.

Ako demokrati preuzmu barem jedan dom Kongresa, dobit će ovlasti za saslušanja, subpoene i istrage administracije, uključujući kontroverzu oko dosjea o Jeffreyju Epsteinu koja je uzdrmala i dio republikanske baze.

Teme
donald trump george clooney

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