SKY NEWS
Trump kreće u novi carinski obračun: Američkim kompanijama smeta jeftina konkurencija
Nove uvozne carine pogodit će 16 gospodarstava, a odgovor su na prekomjernu proizvodnju zbog koje su američke kompanije suočene s jeftinijom konkurencijom, priopćila je Bijela kuća.
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Donald Trump sprema se povećati carine na uvoz iz Kine, Europske unije i nekoliko drugih zemalja.
Kaka javlja Sky News, nove uvozne carine obuhvatit će 16 gospodarstava, a odgovor su na ono što Bijela kuća opisuje kao prekomjernu proizvodnju u tim zemljama, koja je dovela do preplavljivanja tržišta jeftinijom robom, čime je ugrožena konkurentnost američkih kompanija.
Još se ne zna kolike će nove carine biti
Još nije jasno kolike će točno biti carine ni kada će stupiti na snagu, no planovi o kojima su prvi izvijestili američki mediji, upućuju na to da će biti uvedene povrh carina od 10 do 12,5 posto, najavljenih ranije ove godine.
Vjeruje se da su nove carine dio nastojanja da se zamijene šire carinske mjere koje je Trumpova administracija uvela prošle godine, a koje je naknadno poništio Vrhovni sud.
Očekuje se da će Ured američkog trgovinskog predstavnika (USTR) u idućim danima objaviti rezultate dugotrajne istrage o industrijskim subvencijama u tih 16 gospodarstava, tvrde izvori koji su govorili pod uvjetom anonimnosti.
Istraga USTR-a pokrenuta je na temelju članka 301. Zakona o trgovini iz 1974. godine, koji predsjedniku omogućuje uvođenje carina zemljama koje diskriminiraju američke kompanije ili trgovinu.
Trump može staviti veto na odluke Kongresa
Najava novih carina dolazi nakon američkih međuizbora održanih početkom ovog mjeseca, na kojima su republikanci izgubili kontrolu nad oba doma Kongresa, pri čemu su visoki životni troškovi bili među glavnim brigama birača.
Međutim, unatoč tome što su demokrati osvojili većinu i u Zastupničkom domu i u Senatu, Trump ima ovlasti staviti veto na svaki zakon kojim bi se carine mogle ukinuti ili ublažiti.
Potez dolazi i nakon što je Trump prošlog tjedna održao bilateralne razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Shenzhenu, što je bio njihov treći susret licem u lice ove godine.
Očekuje se da će Xi sljedećeg mjeseca otputovati u SAD na summit skupine G20 na Floridi, kojem će Trump biti domaćin.
Trgovina i dalje ključna točka prijepora između SAD-a i Kine
Iako je američki predsjednik govorio o želji za uspostavljanjem bližih odnosa s Pekingom, trgovina ostaje jedno od ključnih spornih pitanja u odnosima dviju zemalja.
Povećanje proizvodnih kapaciteta u nizu kineskih industrija, uključujući proizvodnju solarnih panela, cementa i čelika, posljednjih je godina privuklo sve veću pozornost kineskih trgovinskih partnera.
Iako su kineski čelnici ponovno uravnoteženje gospodarstva postavili kao prioritet, usporavanje domaće potražnje potaknulo je kompanije na širenje na inozemna tržišta. Zahvaljujući izvozu, kineski trgovinski suficit prošle je godine dosegnuo rekordnih gotovo 1,2 bilijuna dolara (920 milijardi britanskih funti), piše Sky News.
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