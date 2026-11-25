VREMENSKA PROGNOZA
Meteoalarm na visokom stupnju: Obilno će kišiti, moguće nevere, a stiže i snijeg
Donosimo vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
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Pretežno oblačno je u većem dijelu Hrvatske, kiša pada u Gorskom kotaru i Lici, na Jadranu. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, stoga se vozače poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba. U nastavku prijepodneva moguća je oborina koja se ledi u dodiru s hladnim tlom. Kiša će biti intenzivnija u drugom dijelu srijede, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti i grmljavine. Lokalno su moguće nevere. U gorju lokalno snijeg.
Oborina će biti česta i tijekom četvrtka, osobito duž Jadrana i uz Jadran lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Lokalno može biti oborine koje se smrzava na tlu, izglednije tijekom prijepodneva na zapadu unutrašnjosti. U gorju će padati snijeg. Navečer i u noći na petak malo snijega može biti i u nizinama sjeverozapadne unutrašnjosti i središnje.
U petak će biti manje oborine, na dijelu obale bit će i sunčanih razdoblja, iako još lokalno može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti tmurnije, s kišom i snijegom većinom u gorju.
Za vikend još nestabilno. U subotu će još pljuskova biti na jugu, istoku, gdje može pasti i malo snijega, kojeg će biti još i u gorju. Na moru će biti vjetrovito, uz jaku i olujnu buru.
Bit će hladno, vjetar sjevernog smjera pojačavat će dojam hladnoće. U nedjelju stabilnije, rijetka će biti oborina.
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