Pretežno oblačno je u većem dijelu Hrvatske, kiša pada u Gorskom kotaru i Lici, na Jadranu. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, stoga se vozače poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba. U nastavku prijepodneva moguća je oborina koja se ledi u dodiru s hladnim tlom. Kiša će biti intenzivnija u drugom dijelu srijede, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje može biti i grmljavine. Lokalno su moguće nevere. U gorju lokalno snijeg.