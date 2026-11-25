Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na benzinskim postajama diljem Hrvatske od ponoći vrijede nove, niže cijene goriva. Za razliku od dosadašnje prakse, prema kojoj su se cijene mijenjale utorkom, ovoga puta njihova je primjena odgođena za jedan dan.

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Razlog odgode je zakonsko ograničenje prema kojem Vlada ne može neprekidno regulirati maloprodajne cijene naftnih derivata dulje od 90 dana.

Od srijede su jeftinije sve vrste goriva, a najveće pojeftinjenje bilježi plavi dizel, čija je cijena smanjena za šest centi po litri.

Nove cijene goriva

Benzin – 1,53 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)

Dizel – 1,79 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)

Plavi dizel – 1,26 eura po litri (pojeftinjenje od šest centi)

Ukapljeni naftni plin za spremnike – 1,75 eura po kilogramu (pojeftinjenje od jednog centa)

Ukapljeni naftni plin za boce – 2,32 eura po kilogramu (pojeftinjenje od dva centa)

Koliko bi gorivo stajalo bez Vladinih mjera?

Bez Vladine intervencije cijena litre benzina iznosila bi 1,63 eura, dok bi za litru dizela vozači morali izdvojiti dva eura. Plavi dizel stajao bi 1,32 eura po litri, piše tportal.

Više bi bile i cijene ukapljenog naftnog plina. Kilogram plina za spremnike stajao bi 1,86 eura, a za boce 2,56 eura.