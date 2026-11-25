GROZNA BOLEST
Sifilis se naglo širi Mađarskom: Zbog zaraze umrlo 26 fetusa i petero novorođenčadi
Mađarska bilježi zabrinjavajući porast broja oboljelih od sifilisa, a posebno su alarmantni podaci o širenju infekcije među trudnicama. Do 12. studenoga ove godine zabilježena su 144 slučaja prirođenog sifilisa, pri čemu je 26 fetusa umrlo u maternici, a petero novorođenčadi nakon poroda.
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Podatke je objavio mađarski portal Telex, pozivajući se na Nacionalni institut za javno zdravstvo.
Samo u trećem tromjesečju ove godine u Mađarskoj je evidentirano 747 slučajeva sifilisa, od kojih 231 u Budimpešti.
Riječ je o spolno prenosivoj infekciji koja se trenutačno najbrže širi u toj zemlji. Broj prijavljenih slučajeva u pet se godina više nego utrostručio – sa 777 u 2020. na 2462 u 2025. godini.
Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), stopa prijavljenih slučajeva sifilisa u Mađarskoj 2024. bila je šest puta viša nego u Rumunjskoj i čak 20 puta viša nego u Hrvatskoj.
Gotovo trećina europskih slučajeva prirođenog sifilisa u Mađarskoj
Od ukupno 140 potvrđenih slučajeva prirođenog sifilisa u Europskoj uniji i Europskom gospodarskom prostoru 2024. godine, čak 42 zabilježena su u Mađarskoj, najviše među zemljama obuhvaćenima izvješćem ECDC-a. Slijedila je Bugarska s 30 slučajeva.
Situacija se u međuvremenu dodatno pogoršala. Mađarska je prošle godine evidentirala 91 slučaj prirođenog sifilisa, dok je u prvih osam mjeseci ove godine zabilježeno već 100 slučajeva.
Infekcija često prolazi bez simptoma
Sifilis uzrokuje bakterija Treponema pallidum, koja se uglavnom prenosi spolnim kontaktom, ali se tijekom trudnoće može prenijeti i s majke na plod preko posteljice.
Jedan od prvih znakova infekcije je bezbolna ranica koja može proći nezapaženo i zacijeliti iako je bakterija i dalje prisutna u organizmu.
Neliječeni sifilis može izazvati ozbiljna oštećenja živčanog i krvožilnog sustava, dok u trudnoći može dovesti do spontanog pobačaja, mrtvorođenja ili teške bolesti djeteta. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), pravodobno liječenje penicilinom u pravilu može spriječiti prijenos infekcije na plod, piše tportal.
Istraživanje mađarskog Sveučilišta Semmelweis, koje je obuhvatilo 180 trudnica sa sifilisom, pokazalo je da u čak 94 posto slučajeva pri postavljanju dijagnoze nije bilo simptoma. Kod tri četvrtine trudnica infekcija je otkrivena tek u drugom ili trećem tromjesečju.
Mađarska pooštrila mjere
Zbog porasta broja zaraženih Mađarska je u rujnu uvela dodatno obvezno testiranje trudnica. Uz pregled u prvom tromjesečju, testiranje se sada provodi i između 24. i 28. tjedna trudnoće.
Žene koje nisu bile na prenatalnim pregledima ili kod kojih postoji visok rizik od zaraze testiraju se pri porodu.
Nakon potvrde infekcije liječenje penicilinom mora početi u roku od 72 sata, dok pronalaženje i obavještavanje spolnih partnera mora započeti u roku od 48 sati.
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