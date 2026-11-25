Financijska sigurnost
Koliko vam novca treba za ugodnu mirovinu i što već sada možete učiniti?
Mirovina bi trebala biti vrijeme u kojem konačno imamo više prostora za sebe, obitelj, putovanja i hobije za koje tijekom radnog vijeka nismo imali vremena. No, pad prihoda nakon umirovljenja, rast životnih troškova i nepredviđeni izdaci mnogima mogu poremetiti planove. Zato o financijskoj sigurnosti u starijoj dobi vrijedi razmišljati desetljećima prije odlaska u mirovinu.
Ne postoji univerzalan iznos koji svakome jamči ugodnu mirovinu. Financijski stručnjaci s kojima je razgovarao Independent ističu važnost individualnog planiranja, pri čemu ključnu ulogu imaju životne okolnosti, zdravlje i osobni prioriteti.
Zamislite kako želite živjeti u mirovini
Prije nego što počnete računati koliko vam novca treba, pokušajte zamisliti svoju svakodnevicu nakon završetka radnog vijeka.
Želite li ostati u sadašnjem domu ili se preseliti u manju nekretninu? Planirate li putovati, pomagati djeci i unucima, baviti se nekim hobijem ili jednostavno živjeti bez financijskog stresa?
Netko će biti zadovoljan ako može podmiriti sve račune i povremeno otići na ručak u restoran, dok će drugima ugodna mirovina podrazumijevati redovita putovanja i brojne aktivnosti.
Izračunajte koliko će vam novca trebati
Napravite popis očekivanih mjesečnih troškova:
- Režije i održavanje nekretnine
- Hrana i kućanske potrepštine
- Automobil i ostali troškovi prijevoza
- Lijekovi, zdravstveni pregledi i dodatna zdravstvena skrb
- Putovanja, izlasci i hobiji
- Financijska pomoć djeci i unucima
- Nepredviđeni troškovi
Imajte na umu da se struktura troškova tijekom godina može mijenjati. U početku mirovine možda ćete više trošiti na putovanja i druženja, dok bi kasnije mogli porasti izdaci za zdravstvenu skrb i pomoć u kućanstvu.
Posebno je važno uzeti u obzir inflaciju. Iznos koji vam je danas dovoljan za ugodan život za deset ili dvadeset godina neće nužno imati istu kupovnu moć.
Provjerite kolika će vam biti mirovina
Hrvatski građani ne moraju čekati kraj radnog vijeka da bi doznali koliko bi mogla iznositi njihova mirovina.
REGOS i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje pokrenuli su portal Moja mirovina, na kojem je dostupan besplatan mirovinski kalkulator.
Prijavom preko sustava e-Građani možete dobiti personaliziranu projekciju buduće mirovine na temelju stvarnih podataka o plaćama i radnom stažu. Možete provjeriti i kako bi promjene visine primanja ili dobi umirovljenja mogle utjecati na vaša buduća primanja.
Riječ je o informativnim procjenama, a ne zajamčenim iznosima buduće mirovine.
Koliko vam nedostaje za ugodnu mirovinu?
Pretpostavimo da ste izračunali kako vam za život u mirovini treba 1000 eura mjesečno, a prema trenutačnim projekcijama očekuje vas mirovina od 700 eura. To znači da biste iz drugih izvora trebali osigurati dodatnih 300 eura mjesečno.
Ako u mirovini provedete 25 godina, evo koliko biste dodatnog novca trebali osigurati:
Riječ je o pojednostavljenom izračunu koji ne uključuje inflaciju, moguće prinose na uloženi novac ni poreze.
Iskoristite mogućnosti trećeg mirovinskog stupa
Jedna od mogućnosti dodatne štednje u Hrvatskoj je dobrovoljna mirovinska štednja, odnosno treći mirovinski stup.
Njegova je prednost to što država na uplaćeni iznos daje 15 posto poticajnih sredstava, odnosno najviše 99,54 eura godišnje. Za ostvarivanje maksimalnog državnog poticaja potrebno je godišnje uplatiti 663,61 euro ili oko 55,30 eura mjesečno.
Dodatnu mirovinsku štednju zaposlenicima mogu uplaćivati i poslodavci, kojima je takva uplata porezno priznati trošak do 796,34 eura godišnje po zaposleniku.
Dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Prema informativnom izračunu Hanfe, osoba koja 30 godina mjesečno uplaćuje oko 55,30 eura, uz maksimalne državne poticaje i pretpostavljeni godišnji prinos od dva posto, prikupila bi oko 31.300 eura.
Taj bi joj iznos tijekom 20 godina mogao osigurati oko 130 eura dodatnih mjesečnih primanja. Naravno, budući prinosi nisu zajamčeni.
Koliko možete uštedjeti ako počnete danas?
Čak i relativno mali mjesečni iznosi tijekom nekoliko desetljeća mogu prerasti u značajnu ušteđevinu.
Evo koliko biste mogli prikupiti redovitim odvajanjem novca, čak i bez kamata, prinosa i državnih poticaja:
Uz ulaganja i ostvarivanje pozitivnih prinosa konačni iznosi mogu biti i veći, no svako ulaganje nosi određeni rizik.
Nemojte se oslanjati samo na jedan izvor prihoda
Osim mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja i dobrovoljne mirovinske štednje, građani mogu razmotriti i druge načine stvaranja dodatnih prihoda za starost.
Među njima su bankovna štednja, državne obveznice, investicijski fondovi, prihodi od najma nekretnina, ali i mogućnost nastavka rada nakon umirovljenja, ako im to dopuštaju zdravlje i okolnosti.
Pritom treba voditi računa o rizicima, naknadama, dostupnosti novca i poreznim obvezama.
Važno je i pokušati dočekati mirovinu sa što manje dugova. Otplata stambenog kredita prije umirovljenja, primjerice, može znatno rasteretiti kućni proračun.
Nikada nije prerano, ali ni prekasno
Iako je idealno početi štedjeti već s prvom plaćom, to ne znači da osobe u četrdesetima ili pedesetima više ne mogu ništa učiniti za svoju financijsku budućnost.
Naravno, nemaju svi građani primanja koja im omogućavaju redovitu štednju. Osnovni životni troškovi imaju prednost, a financijsko planiranje ne može nadomjestiti preniske plaće i mirovine.
No, onima koji imaju mogućnost odvajanja barem manjeg iznosa svaki mjesec, vrijeme je važan saveznik.
Za početak je najvažnije odgovoriti na tri pitanja: Kolika će mi biti mirovina, koliko će mi novca trebati i što mogu učiniti već danas da smanjim razliku između ta dva iznosa?
* Tekst je napisan uz pomoć umjetne inteligencije.
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