FOTO, VIDEO / Grupa Lelek oduševila na drugoj probi za Eurosong

N1 Info
11. svi. 2026. 22:52
Lelek
Lisa Leutner / REUTERS

Objavljena je snimka nastupa Hrvatske na drugoj probi za Eurosong 2026. LELEK je već je na prvoj probi privukao veliku pozornost izvođenjem pjesme Andromeda, a i sada su reakcije pozitivne.

Prema dojmovima na službenom eurovizijskom Redditu reakcije na drugu probu LELEK-a uglavnom su vrlo pozitivne, piše HRT, a mnogi je izdvajaju kao najbolji isječak dana, pa i dosad najimpresivniji nastup.

Lelek
TOBIAS SCHWARZ / AFP

Vizualni dojam i režija dobivaju najviše pohvala – nastup se opisuje kao "fantastičan", "zapanjujući" i "vrlo efektan", uz posebno isticanje korištenja pozornice, kamere i dramatične atmosfere. Mnogi smatraju da Hrvatska izgleda kao ozbiljan kandidat za finale, pa čak i plasman u top 5 ili top 10, a nekima je nakon ove probe naglo porasla na ljestvicama favorita.

Prevladava dojam da je nastup vizualno iznimno snažan i jedan od najzapaženijih, uz očekivanje da će Hrvatska biti među ozbiljnijim kandidatima za visoki plasman.

