FOTO, VIDEO / Grupa Lelek oduševila na drugoj probi za Eurosong

Objavljena je snimka nastupa Hrvatske na drugoj probi za Eurosong 2026. LELEK je već je na prvoj probi privukao veliku pozornost izvođenjem pjesme Andromeda, a i sada su reakcije pozitivne.
Prema dojmovima na službenom eurovizijskom Redditu reakcije na drugu probu LELEK-a uglavnom su vrlo pozitivne, piše HRT, a mnogi je izdvajaju kao najbolji isječak dana, pa i dosad najimpresivniji nastup.
Vizualni dojam i režija dobivaju najviše pohvala – nastup se opisuje kao "fantastičan", "zapanjujući" i "vrlo efektan", uz posebno isticanje korištenja pozornice, kamere i dramatične atmosfere. Mnogi smatraju da Hrvatska izgleda kao ozbiljan kandidat za finale, pa čak i plasman u top 5 ili top 10, a nekima je nakon ove probe naglo porasla na ljestvicama favorita.
Prevladava dojam da je nastup vizualno iznimno snažan i jedan od najzapaženijih, uz očekivanje da će Hrvatska biti među ozbiljnijim kandidatima za visoki plasman.
