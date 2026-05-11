Mrle poslao poruku Lelekicama: "Neka sila bude s vama"

Hrvatske predstavnice na ovogodišnjem, jubilarnom 70., Eurosongu u utorak će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri u Beču, a poruku podrške poslao im je Mrle iz Let3, koji je Hrvatsku predstavljao prije tri godine s pjesmom "Mama ŠČ!".
Oglas
Grupa Lelek nastupaju s pjesmom "Andromeda", a u utorak će nastupiti treće po redu.
Damir Martinović Mrle iz grupe Let3, na nastup grupe Lelek i dao im podršku uoči važnog izlaska na pozornicu.
"Pjesma je odlična i stajling je dobar i sve su odlično zamislile. Imaju jednu lijepu, nježnu žensku priču. Neka budu tako jake i hrabre i dalje, onako kao što žene najbolje znaju", kazao je Mrle za Net.hr i zaključio: "Neka sila bude s vama!".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas