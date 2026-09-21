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Novo poglavlje

U KBC-u Rijeka izvedene prve operacije uz pomoć robotskog sustava "da Vinci"

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Hina
|
21. ruj. 2026. 19:36
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Rijeka
Goran Kovacic/PIXSELL

U Zavodu za digestivnu kirurgiju Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava "da Vinci", čime je započelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi, izvijestili su u ponedjeljak iza KBC-a.

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Prvi zahvati označavaju početak strukturiranog razvoja robotskog programa u Zavodu. Cilj je, uz odgovarajuću edukaciju operacijskih timova i postupno stjecanje iskustva, robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redovit program za pažljivo odabrane bolesnike kod kojih takav pristup može imati prednosti, navodi se u priopćenju.

Operacije su izveli pročelnik Zavoda za digestivnu kirurgiju Marko Zelić i specijalist abdominalne kirurgije Dorian Kršul. Prve zahvate riječki je tim izveo uz stručno vodstvo međunarodnog proktora Rosena Dimova s Medicinskog sveučilišta u Plovdivu.

Anesteziološki tim činili su Miroslav Župčić, specijalistica anesteziologije te specijalizantica Ivona Šojat, uz anesteziološke tehničarke Sandru Baković i Biserku Mirt. Za instrumentiranje tijekom operacijskih zahvata bili su zaduženi Predrag Vlahović i Davorin Brajdić.

Uspješan početak programa rezultat je zajedničkog rada kirurga, anesteziologa, anestezioloških tehničara, instrumentara, medicinskih sestara i tehničara te svih službi KBC-a Rijeka koje su sudjelovale u pripremi i uspostavi novog operacijskog sustava.

Početak robotskog programa nastavak je dugogodišnjeg razvoja minimalno invazivne kirurgije na Zavodu za digestivnu kirurgiju, koji od 2006. sustavno razvija naprednu laparoskopsku kirurgiju i edukaciju kirurga, osobito u području kolorektalne kirurgije.

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Teme
digestivna kirurgija kbc rijeka operacijski tim robotska kirurgija

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